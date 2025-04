Gobierno nombró a Jorge Iván Ospina en cargo para el que “tenía maletas” desde 2024

La Cancillería colombiana ha solicitado el beneplácito correspondiente para el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador de Colombia en Palestina. La designación del exalcalde de Cali lo pone de nuevo en la agenda pública, pues desde que dejó la Alcaldía ha estado al margen de la coyuntura política del país

En octubre de 2024, Ospina ya había manifestado sus intenciones de no lanzarse nuevamente a cargos de elección popular, asegurando que había cerrado su ciclo en la política electoral. "No. Los seres humanos cumplimos ciclos y ya mis ciclos están agotados en términos de la acción política directa. Entonces no, no hay que pensar. Tampoco he estado pensando en cargos de elección popular, no están en mi agenda inmediata", afirmó en su momento.

Jorge Iván Ospina alcalde de Cali Foto: AFP

Sin embargo, el exalcalde siempre manifestó su interés en los temas internacionales y su disposición para asumir un rol en la diplomacia, especialmente en Medio Oriente. "Tengo las maletas listas para cuando el Gobierno nacional diga que yo puedo ayudar en esta dificultad que se vive en el Líbano, Gaza, Cisjordania, Israel, Irán, Siria. Lo que ha hecho Israel con el pueblo palestino es dolorosísimo", declaró en su momento.

Y es que Ospina ha sido un constante comentarista sobre la situación en Oriente Medio. En sus redes sociales ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el conflicto en la región. "Lo que pasa en Oriente Medio es supremamente grave, allí hoy se define gran parte del futuro de la humanidad. No olvidar que se trata de dos países con armas nucleares. Desescalar este conflicto es una ruta imprescindible", afirmó a través de su cuenta en X.

Lo que pasa en oriente medio es supremamente grave, allí hoy se define gran parte del futuro de la humanidad, no olvidar que se trata de 2 países con armas nucleares.

Desescalar este conflicto es una ruta imprescindible. — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) October 3, 2024