Excanciller Andrés González por no firmar resolución de la OEA contra Maduro: "Lamentable"

Varias fueron las reacciones de sectores políticos luego de que el Gobierno colombiano decidiera abstenerse de votar la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), que exigía a las autoridades de Venezuela publicar y verificar de forma inmediata las actas oficiales de las elecciones del pasado domingo, mesa por mesa. Esto, luego de las denuncias de la oposición y ciudadanos sobre un presunto fraude electoral por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, quien fue reelegido pese a la polémica.

Una de las voces que se pronunció fue el excanciller de Colombia ante la OEA Andrés González, quien calificó la posición del Gobierno de Gustavo Petro como “lamentable”. En diálogo con Mañanas Blu, dijo que la aprobación de dicha resolución era necesaria y “fundamental” para darle transparencia al proceso de las elecciones que, hasta ahora, no ha sido legítimo, según mencionó.

“Desde mi perspectiva personal, es muy lamentable que no se hubiera aprobado esta resolución de la OEA, que Colombia y otros países no hubiesen votado afirmativamente para acordar una acción colectiva, desde el punto de vista de América, en algo fundamental, darle transparencia al proceso electoral y encontrar un camino que garantice un monitoreo, una experticia, un análisis directo y técnico de lo acontecido respecto del funcionamiento del sistema electoral, porque es que si no hay transparencia no hay legitimidad y, por eso, como lo han señalado instituciones de una gran respetabilidad como el Centro Carter, pues no se reúnen los estándares internacionales para que se pueda establecer como válido o aceptable los resultados comunicados por el Consejo Nacional Electoral”, recalcó el exfuncionario.

Aseveró que es necesario e indispensable que se abra el espacio para que se haga también el análisis correspondiente de las votaciones, así como la vigilancia y que, así, se establezca realmente cómo funcionó el escrutinio en el vecino país. En ese sentido, mencionó que hubo muchos elementos que permiten establecer que hubo graves irregularidades durante las elecciones y el posterior conteo que entregó el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se “contradijo” en los resultados.

“Creo que muchas circunstancias se suman en este tema que muestran un grave deterioro o una grave perturbación del sistema democrático en Venezuela. En primer lugar, el proceso en sí mismo, porque, recordemos, fue inhabilitada María Corina Machado y muchos de los dirigentes políticos de la oposición. En segundo lugar, no se atendieron los requerimientos del acuerdo internacional que se había hecho para que existieran garantías en el proceso electoral. Garantías, me refiero, libertad de prensa, que no existieran abusos de poder, que no se dieran extralimitaciones u obstrucciones a la tarea de los testigos o al hecho de compartir la información. Esos son todos elementos que han generado un manto de duda muy grande sobre el proceso electoral y que, en consecuencia, requieren que se tomen medidas de distinta índole, entre otras, las de las de la acción internacional”, precisó.