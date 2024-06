Excanciller Leyva le responde a Santos: “Se lo explicaré con plastilina”

A raíz de la carta emitida a la ONU, por parte del expresidenteJuan Manuel Santos, el excanciller Álvaro Leyva no tardó en responderle calificando las explicaciones de Santos como innecesarias y acusándolo de omitir referencias a la posible insinuación a que las Fuerzas Militares fueran en contra del Gobierno.

Leyva, expresando su posición a través de las redes sociales, criticó la falta de claridad del expresidente en tres puntos, tales como, que Santos aún no entiende bien qué firmó, que olvida que no firmó a nombre propio, sino de un Estado que él ya no representa y que además quiere “minarle” la visita al presidente Gustavo Petro al Consejo de Seguridad.

“Pero cero nervios. El sindicato del pasado no nos va a quitar el futuro. Yo se lo explicaré con plastilina. Eso sí, será en un próximo trino”, dijo Leyva.

Además, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se manifestó a través de sus redes sociales con el fin de recalcarle a los expresidentes que la reforma constitucional que les permitió a ellos “reelegirse” no es una opción actual. Velasco subrayó que ni el Gobierno ni el presidente Petro tienen intenciones de modificar la Constitución para buscar una reelección.