El expresidente Juan Manuel Santos criticó duramente en Mañanas Blu, con Néstor Morales, las recientes acciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro en relación con el acuerdo de paz con las Farc, del que ha dicho que dejó la puerta abierta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Santos anticipó que la comunidad internacional, y en particular la ONU, no respaldará las pretensiones del presidente Petro, quien denunciará en ese organismo el incumplimiento del acuerdo con las Farc. Santos espera que el Consejo de Seguridad de la ONU rechace cualquier intento de usar el acuerdo de paz para fines políticos internos que contradicen la Constitución colombiana.

“Le van a decir, señor Petro, en forma muy diplomática, muy amable: ‘No nos meta a nosotros a dirimir problemas internos de política colombiana. Y lo van a devolver diciéndole que es una equivocación que usted venga a tratar de buscar respaldo para sus tesis en Colombia. Yo espero que el canciller lo pueda convencer de que no vaya, porque si va puede hacer. Perdóname que use esa palabra, puede hacerle ridículo, porque esa figura, porque ya me han llamado a decir eso”, dijo Santos.

De otro lado, Santos subrayó que cualquier intento de Petro de usar el acuerdo de paz para convocar una Asamblea Constituyente es una tergiversación peligrosa y equivocada.

“La carta que yo le envié al secretario general también es clara. Nada de lo que se decida en la implementación del acuerdo puede ir en contra de la constitución de Colombia, inclusive las resoluciones de Naciones Unidas no pueden ir en contra de la constitución de Colombia. Y esto que están diciendo de las declaraciones unilaterales de un jefe de Estado, sí, yo hice una declaración unilateral, ya no como jefe de Gobierno, sino como jefe de Estado, pero eso no tiene el efecto jurídico de modificar la constitución de Colombia o de ningún país”, dijo el expresidente.

El sentido de la carta a Naciones Unidas

En una reciente carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Santos dejó claro que el acuerdo de pazno puede ser utilizado como una excusa para convocar una constituyente.

“El acuerdo es muy claro, no menciona ni mucho menos exige, porque ahora están diciendo que le exige al presidente Petro la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso no es cierto”, afirmó Santos.

Santos también criticó la implementación del acuerdo de paz bajo el Gobierno de Petro. Según el exmandatario, Petro ha hecho menos en dos años de lo que hizo el expresidente Iván Duque, quien también fue criticado por su gestión del proceso de paz.

“Por favor, dedíquese a implementar el proceso. Lleva dos años y como dice Rodrigo Londoño, ha hecho menos de lo que hizo Duque, y Duque hizo casi nada frente a la implementación del proceso de paz”, enfatizó Santos.

Interpretación equivocada del acuerdo

Santos refutó la interpretación de Petro y su canciller, Álvaro Leyva, sobre la posibilidad de una constituyente derivada del acuerdo de paz.

“No se puede utilizar el acuerdo, ni se puede interpretar nada de lo que está en el acuerdo como una orden o como una sugerencia para que se convoque una asamblea constituyente”, afirmó Santos, recordando que, desde el inicio de las negociaciones, una línea roja fue precisamente rechazar la propuesta de una asamblea constituyente.

La defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Santos también defendió la JEP y advirtió contra cualquier intento de modificar su naturaleza para ofrecer amnistías o indultos a responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad.

“Desde el comienzo yo muy respetuosamente le solicité al presidente Petro que, por favor, que su paz total no vaya a ser a expensas de la implementación del acuerdo con las Farc”, dijo Santos, subrayando la importancia de mantener la integridad de la JEP.

Sobre las acusaciones de un golpe de Estado

El expresidente también respondió a las acusaciones de Petro de que sus comentarios sobre las Fuerzas Armadas son un llamado a un golpe de Estado.

“Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen la obligación de respetar y defender la Constitución, está consignada en la Constitución. Eso no es nada nuevo, nada extraño, no es nada estrambótico, es la realidad”, aclaró Santos.

En cuanto a su relación personal con Petro, Santos negó haberlo apoyado en su campaña presidencial. “Nunca apoyé a Petro ni mucho menos apoyé a Rodolfo. Yo dije que me mantenía al margen de las contiendas políticas”, afirmó Santos.

Petro denunciará en la ONU el incumplimiento de acuerdo

El pasado 14 de mayo, el presidente Gustavo Petro dijo que acudirá a la ONU a denunciar que el Estado no ha cumplido el acuerdo de paz firmado en 2016 con el Gobierno de Santos.

Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir (…) pero esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó manifestó Petro.

El presidente indicó que la no implementación del acuerdo trae “consecuencias graves”, entre ellas la pérdida de credibilidad del Estado colombiano “ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no solo ante unos señores armados”.