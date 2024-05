Colombianos son los que decidirán formas del acuerdo de paz: senadora Ramírez sobre constituyente

El presidente Gustavo Petro lanzó recientemente su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia para, en parte, sacar adelante el acuerdo de paz. De inmediato varios sectores reaccionaron ante la polémica, especialmente, aquellos que estuvieron en la histórica firma en el 2016. Incluso, el expresidente Juan Manuel Santos calificó esto de “absurdo”.

Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga la senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez, quien fue parte de esas negociaciones. Según indicó, si bien el acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016 no contempla específicamente una constituyente, sí menciona la necesidad de acuerdos políticos nacionales para definir ajustes institucionales; sin embargo, enfatizó que la forma en que se logre lo estipulado dependerá de la sociedad y no solo de los firmantes.

“Realmente en el acuerdo, en la parte introductoria está ese párrafo (del que habló en un video Álvaro Leyva) y ahí dice que las fuerzas vivas de la Nación concertarán un acuerdo político nacional encaminado a definir las formas y ajustes institucionales. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Nosotros firmamos un acuerdo con el Estado colombiano y por qué decimos que con el Estado, porque hoy el acuerdo está dentro del bloque de la Constitución de nuestro país, es una política de Estado, pero aparte de eso, fue llevado a los convenientes Ginebra”, subrayó.

Recalcó que el acuerdo “es una obra reparadora para la Nación” y de eso “no puedo quedar duda”. Por eso, dijo que ahora lo que hay que revisar son las formas de implementación y que “es la misma sociedad que va a decir: están son”.

En cuanto a la implementación, la senadora Ramírez reconoció la “voluntad” del Gobierno actual, pero dijo que existen trabas administrativas y normativas en el Estado que dificultan su avance. Por ejemplo, se refirió a “la burocracia excesiva” en los trámites para la entrega de viviendas a personas en proceso de reincorporación y las regulaciones complicadas en los convenios con juntas de acción comunal.

Ante la propuesta de una constituyente, aseveró que la sociedad debe decidir las formas para avanzar en un marco de convivencia político y social. Aun así, no se pronunció a favor o en contra de la convocatoria en sí, ya que considera que esta decisión debe surgir de la sociedad y no de un grupo en particular.