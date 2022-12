Exceso de velocidad, la causa del accidente de chiva rumbera que cayó al río Medellín

La Dirección de Movilidad de Sabaneta confirmó que el conductor de la chiva rumbera, que transportaba 25 personas en un recorrido navideño, habría superado los límites de velocidad permitidos, lo que desencadenó en el accidente que dejó además 10 personas lesionadas, de las cuales una sigue bajo observación médica.

Henry Herrera, director de Movilidad del municipio, contó que, según el reporte de uno de los agentes de tránsito que custodiaba la zona conocida Playas María, donde precisamente paran estas chivas, la misma comunidad informó la presencia de uno de estos vehículos andando a alta velocidad por la avenida Regional.

“El agente le ordenó detenerse, pero este hizo caso omiso y continuó haciendo maniobras peligrosas. Ahí es cuando el conductor pierde el control, choca con el lateral izquierdo se sube al separador hasta que finalmente se vuelca y se desliza 150 metros, donde los últimos 40 metros lleva a su paso lo que encuentra entre troncos y postes de energía hasta que cae al río”, relató el funcionario.

Herrera dijo, además, que una persona estaba colgada de los laterales del carro y es quien actualmente permanece hospitalizado por la gravedad de sus heridas.

“Al conductor se le hace la prueba de embriaguez, la cual sale negativa. También se revisa el carro y estaba en las condiciones requeridas. Fue el exceso de velocidad el que finalmente causa el accidente de tránsito. Lo que dice el conductor es que, al parecer, hubo una riña entre los ocupantes del vehículo con otros peatones y como los comenzaron a perseguir, aumentaron la velocidad”, añadió Herrera.

Normas que deben cumplir las ‘chivas rumberas’

Aunque este vehículo contaba con toda la reglamentación al día, es importante que tanto los conductores como los usuarios de estas chivas tengan en cuenta los requerimientos para evitar accidentes.

Estos carros, además de las normas del Código de Tránsito, como lo es el límite de velocidad y revisión técnico-mecánica, deben portar el contrato del servicio, no llevar personas por fuera de la carrocería (encima o en los lados), no utilizar cornetas y no sobrepasar el límite de ruidos.

La capitana Karina Londoño, comandante encargada de Tránsito y Transporte en Antioquia, señaló que deben portar planilla de viaje ocasional, emitida ante la empresa que estén afiliados, en la que especifiquen número de pasajeros y rutas a realizar.

#Video Así quedó la chiva que se accidentó el pasado miércoles y cayó a aguas del río Medellín. Diez personas resultaron lesionadas, una de gravedad. Video: Cortesía pic.twitter.com/IeJheuwMJL — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) December 19, 2019

