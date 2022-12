Excomisionado Camilo Gómez rechaza mesa tripartita que propone Uribe

El exalto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, se mostró en desacuerdo con una mesa tripartita en la que estén los del NO, el Gobierno y las Farc, tal como lo propone el uribismo.



"Yo creo que quien debe negociar es el Gobierno. Existe un mecanismo utilizado en negociaciones internacionales que se llama la mesa de al lado donde el Gobierno negocia con la contraparte y luego consulta y le cuenta a la mesa de al lado sin que este intervenga en las conversaciones", dijo.



Insistió que el Gobierno es la institucionalidad y es el que define quién se sienta, sin embargo dice que existe la figura del testigo que no tiene ni voz ni voto pero que puede transmitir lo que está ocurriendo en la mesa.



Afirmó que es partidario de que los problemas del proceso de paz se deben resolver rápido, pero que hay que blindarlo frente a la interferencia de candidatos del Gobierno y los del NO.



"Hay un problema más de fondo. Aquí hay que blindar este proceso frente a los electoral. Sacarlo del marco electoral", sostuvo Gomez durante el foro Paz en Colombia que se desarrolla en la Cámara de Comercio, en el norte de Bogotá.



Gómez insistió en que ha visto absoluta disposición del NO con todos sus matices de encontrar un acuerdo "para salir del lío".



Dijo que está dispuesto a reunirse las 24 horas con el Gobierno para sacar adelante consensos frente a las diferencias entre ambas partes.



Insistió que no acepta que la campaña del NO se atravesó para tirarse el proceso.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Arias, exgerente del Fondo Nacional del Ahorro, porque según él no tiene abogado de confianza.



-Unicef hace un llamado a todos los colombianos para que donen y se puedan mitigar los efectos invernales que han dejado en emergencia a gran parte del departamento de Chocó.



-El alcalde de Barranquilla dijo sentirse impotente ante la inseguridad que se vive en la ciudad.



-Soldados israelíes que patrullaban en Cisjordania ocupada abatieron a tiros en las últimas horas a un palestino que lanzó piedras contra los efectivos, informó el ejército de Israel.



-De acuerdo con las más recientes cifras de la Secretaria de la mujer, solo el 28.8% de las empresas en el país cuentan con políticas de equidad de género que garantizan la correcta inclusión de la mujer.



-Autoridades en el Meta avanzan tras la investigación de un escabroso hecho donde un hombre habría asesinado a su propia esposa.