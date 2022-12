Existe la necesidad de una defensa antiaérea en Colombia: Fuerza Aérea

El diario El Espectador reveló el pasado fin de semana que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, será invitado al Congreso a explicar por qué en el Presupuesto General de la Nación 2019 se incluyeron $1,1 billones para fortalecer el sistema antiaéreo del país.



De acuerdo con el medio, se trata de un proyecto en el que se plantea "fortalecer el sistema de defensa antiaérea multicapa a nivel nacional”, una situación que llama la atención en momentos en que se hacen tensas las relaciones con Venezuela.



Al respecto, el general José Mauricio Mancera, subjefe del Estado mayor de Estrategia y Planeación de la Fuerza Aérea, dijo que no se trata de una “moda ni de una carrera armamentista”, sino de un proyecto netamente defensivo.



“Es un proyecto que hace parte de un sistema de un sistema de defensa aérea nacional y es formulado por el DNP por el Ejército Nacional. Tenemos una obligación constitucional y es plantear las necesidades que tenemos. Mal haríamos si no plantearemos las necesidades desde el punto de vista de la defensa nacional”, aclaró el oficial.



El oficial manifestó que la cifra de 1,1 billones de pesos, frente al costo total de un sistema antiaéreo de carácter netamente defensivo, es menor si se tiene en cuenta el costo de los sistemas que ya tienen otros países de la región.



“Esta es una cifra menor. Dentro de lo que nosotros tenemos presupuestado, esto es más o menos el 14% de lo que cuesta un sistema de defensa aérea”, puntualizó.



Añadió que, de concretarse el proyecto, no se cerraría la brecha en su totalidad que en la materia tiene el país, pero sí tendría un efecto disuasorio.



De otro lado, la representante a la Cámara Juanita Goebertus, dijo que es paradójico que se esté pensando en un sistema de este tipo, cuando existen territorios en Colombia en los que la presencia del Estado es incipiente.



“La pregunta es: ¿qué escoge uno como prioridad? Defensa simplemente está planteando las necesidades que ven, pero en un escenario como el que estamos creo que la priorización debería ser estabilizar los territorios y no un sistema de defensa antiaérea”, puntualizó.