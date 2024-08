Exministras de Duque y Petro califican la gestión 4.0 del Gobierno

A dos años del Gobierno actual, dos figuras clave en la gestión de las TIC durante las administraciones de Gustavo Petro e Iván Duque, las exministras Sandra Urrutia y Carmen Ligia Valderrama, ofrecieron un detallado análisis en Blu 4.0 sobre los avances, retos y desafíos en el sector. Ambas coincidieron en que, aunque se han logrado importantes avances, persisten desafíos significativos que requieren atención urgente.

Sandra Urrutia, quien inició la gestión en la actual administración de Gustavo Petro, destacó algunos logros significativos, como la implementación de la ley del plan de desarrollo, la subasta de la red 5G y la firma de permisos cruciales para los operadores. Además, subrayó su liderazgo en temas de inteligencia artificial y la promoción de cursos de apropiación tecnológica.

Sin embargo, Urrutia también identificó áreas críticas donde la gestión actual necesita mejorar. Uno de los principales retos mencionados fue el estancamiento en el avance del gobierno digital y la falta de progreso en la apertura de datos. Además, expresó su preocupación por las finanzas del sector, mencionando problemas con operadores como WOM y Tigo, así como devoluciones de espectro. Urrutia también señaló que el proyecto de conectividad para los ISP necesita más claridad y financiación.

En cuanto a las regiones, Urrutia resaltó los proyectos de formación en Boyacá, realizados en alianza con el Sena, que han permitido a las comunidades desarrollar habilidades en tecnología 4.0. También destacó el programa de comunidades de conectividad en Boyacá, aunque advirtió que aún queda mucho por hacer en términos de obligaciones de hacer y de definir las vías que se cubrirán tras la licitación del 5G. Finalmente, hizo hincapié en la importancia de no dejar solas a las juntas de acción comunal, pues son clave para alcanzar las zonas más apartadas del país.

Por su parte, Carmen Ligia Valderrama, quien concluyó su gestión durante el gobierno de Iván Duque, elogió que la administración actual haya continuado con políticas de Estado establecidas, abordando temas cruciales como la inteligencia artificial y la conectividad. Valderrama destacó la importancia de mantener estos temas en la agenda y subrayó logros como el cableado de fibra óptica en el Amazonas.

No obstante, Valderrama expresó su preocupación por la falta de ejecución en varios aspectos clave. Según la exministra, no basta con poner los temas sobre la mesa, sino que es crucial llevarlos a cabo. Subrayó que, aunque se ha elaborado un gran plan de conectividad, dos años después de iniciado el Gobierno, aún no se ha pasado a la fase de ejecución.

A pesar de estas críticas, Valderrama se mostró optimista respecto a la meta de lograr un 85 % de conectividad en hogares, objetivo que, según ella, es alcanzable dado el avance dejado por la administración anterior. Sin embargo, advirtió que confiar en las juntas de acción comunal para conectar al país no es realista, y que el Gobierno debe contratar a entidades capacitadas para cumplir con estas expectativas y no arriesgar la conectividad del país.

En resumen, ambas exministras coincidieron en que, aunque se han registrado importantes avances en la gestión 4.0 del Gobierno, queda un largo camino por recorrer, especialmente en la ejecución de los planes establecidos y en la mejora de la conectividad en todo el territorio nacional.

Escuche la calificación completa de las exministras en el siguiente audio: