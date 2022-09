“Necesitamos llegar a la ruralidad”: Sandra Urrutia, ministra de las TIC

La nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sandra Urrutia, habló en Mañanas Blu acerca de las metas y propósitos en la cartera.

“Necesitamos llegar a la ruralidad, esa va a ser una de mis principales tareas. Sí, llegué de última, pero estoy aquí con todas las ganas, con toda la visión y el conocimiento del sector para que las cosas pasen de un estudio o documento a la realidad”, sostuvo Urrutia.

La nueva ministra de las TIC pidió ampliar el horizonte de la cartera y aseguró que el sector es mucho más que comunicaciones, ya que es vasto y transversal.

“Está la radio, también el sector postal, por supuesto el tema de la plataforma, de las innovaciones, es muy amplio. Las TIC son transversales a todo, nos permiten tener mejor salud, que se haga una consulta remota, un mejor agro, educación, herramientas de precisión, para los emprendedores es una ventana al mundo, estamos frente a una gran oportunidad, declaró.

Acerca de las recientes multas en contra de operadores telefónicos por temas como problemas para garantizar la portabilidad numérica, Urrutia dijo que: “No todo es sanción, no todo es multa, está el tema de la prevención”.

“Cuando estuve en la Superintendencia de Servicios Públicos, claro que también impulsé multas, también sancioné cuando había infracciones, pero yo me enfoqué más en ir al antes, en encontrar cuál era la causa por la cual esa portabilidad no se estaba haciendo. Me voy a enfocar a buscar que la legalidad se logre con prevención”, sostuvo.

