Tres candidatos disputarán Alcaldía de Oiba en elecciones atípicas: exalcalde participa

La contienda electoral en Oiba , Santander, entra en una nueva fase tras la inscripción oficial de tres candidatos a la Alcaldía, en el marco de las elecciones atípicas convocadas luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Elkin Reyes Plata por presunto trasteo de votos.

El miércoles 2 de abril, último día del plazo, Fredy Galvis Barrera, Elkin Reyes Plata y Nicolás Landazábal Espinosa formalizaron su aspiración ante la Registraduría Municipal.

Reyes Plata, quien había ganado las elecciones del 29 de octubre de 2023, busca regresar al cargo con el aval del Partido de la U, pero su candidatura está rodeada de incertidumbre jurídica.

Las dudas se centran en posibles inhabilidades, ya que ejerció como ordenador del gasto en el último año, lo que podría contravenir el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que prohíbe inscribir a candidatos que hayan ejercido funciones administrativas o firmado contratos públicos en los 12 meses previos a la elección. Además, la reelección inmediata de alcaldes no está permitida en Colombia .

"Existe una interpretación de una jurisprudencia de la exmagistrada del Consejo de Estado Luci Yanet Bermúdez, que permite que los alcaldes y gobernadores a quienes le anularon la elección por delitos electorales puedan volver a participar en comisos siguientes. Estos fallos tienen un efecto ex tunc, es decir, como si el alcalde no fuera sido alcalde y como si el acto administrativa del cual declaró nulo su elección no hubiese nacido en la vida jurídica y como si no fuera ordenador del gasto. Entonces el señor alcalde al presentarse en las elecciones atípicas estaría habilitado", aseguró a Blu Radio el abogado experto en temas electorales, Carlos Alfaro.

Por su parte, Fredy Galvis Barrera llega respaldado por una amplia coalición conformada por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Este bloque mayoritario le da un impulso clave, sobre todo porque los concejales de estas colectividades no podrán apoyar a Reyes Plata, con quien rompieron relaciones tras los desacuerdos en la conformación de la terna para la Alcaldía encargada, que finalmente nombró a Sonia Dayana López.

El tercer nombre en la contienda es Nicolás Landazábal Espinosa, avalado por el movimiento Gente en Movimiento, y considerado un posible “plan B” del sector que apoya a Reyes Plata, en caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decida revocar su candidatura. Landazábal es hijo de la notaria de Oiba, Myriam Espinosa, y su postulación respondería a la estrategia del grupo político liderado por el director administrativo de la Cámara de Representantes, John Abiud Ramírez, y su esposa Milena Garcés Acevedo, señalados por algunos sectores como el verdadero poder detrás del gobierno local.

Tres candidatos se inscribieron para participar en las elecciones atípicas para elegir nuevo alcalde de Oiba, Santander. Ellos son Fredy Galvis Barrera, Elkin Reyes Plata y Nicolás Landazábal Espinosa. La elección será el domingo 18 de mayo #VocesySonidos pic.twitter.com/A8gBjITqxd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 3, 2025

El calendario electoral establece que entre el 3 y el 9 de abril podrá modificarse la lista de candidatos inscritos. La publicación definitiva se hará el 11 de abril, y la jornada electoral está programada para el domingo 18 de mayo.

La carrera por la Alcaldía de Oiba se perfila como una batalla política clave para definir el rumbo del municipio y medir el pulso de las alianzas regionales para las elecciones al Congreso de la República en 2026.