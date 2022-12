Exministro Carrasquilla aclaró origen de cuenta vinculada a Panama Papers

"Esa cuenta no recibió plata que salieran de Colombia ni escondiendo ingresos de utilidades de empresas, esa cuentas trajeron en el año 2008 y 2009 unos recursos que se destinaban a perfeccionar unas inversiones en el país", dijo el exministro. (Vea también: Mauricio Macri asegura que su firma 'offshore' fue "una operación legal" )



Carrasquilla agregó que la cuenta en Panamá estuvo activa en los años 2008 y 2009 y el monto no superó el millón de dólares. Además, señaló que las entidades en Colombia cuentan con toda la información en regla de sus movimientos financieros por lo que no ha sido requerido por las autoridades.