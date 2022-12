Expresidente Pastrana pide a conservadores votar NO en Plebiscito por la Paz

A través de una carta el expresidente Andrés Pastrana pidió a los conservadores votar NO en el plebiscito por la paz que se desarrollará este 2 de octubre.

Publicidad

Según el exmandatario, este proyecto ha generado división entre la bancada parlamentaria y los militantes de la colectividad, además, califica de golpe de Estado los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba.

“El Partido Conservador de las causas sociales está dividido entre su bancada parlamentaria y la militancia que no entiende ni comparte la política de la corrupción presupuestal y entrega de las instituciones. El plebiscito recortado que pretende consolidar el golpe de estado fraguado en La Habana ha dividido tanto al partido como al país. La sublimación del narcotráfico, la suplantación de la Justicia, el entierro de la Constitución, el fin del imperio de la ley y la investidura de poderes dictatoriales al Ejecutivo se han dado con la complicidad remunerada de los congresistas conservadores”, dice Pastrana en la carta.

Publicidad

El exmandatario asegura que la bancada de ese partido en el Congreso no lo representa, además, aseguró que, la chequera del Gobierno es la que ha convencido a los legisladores de apoyar el plebiscito.

Publicidad

“La bancada conservadora plegada a la chequera del gobierno no es el Partido Conservador. No representa al conservador raso ni me representa”, agrega.

Diferencias con la bancada conservadora

Publicidad

La Bancada del Partido Conservador en el Congreso decidió por unanimidad respaldar el SÍ en el plebiscito sobre los acuerdos de paz.

Publicidad

"Un partido que históricamente ha defendido la búsqueda de la paz tiene la responsabilidad de apoyar el camino a la reconciliación. Estamos en un momento fundamental para pasar la página de las Farc y que estas dejen de manejar la agenda política del país y nos dediquemos a resolver los problemas de fondo", subrayó David Barguil, presidente del conservatismo.

Esta posición será llevada al seno del Directorio Nacional el próximo jueves el cual deberá decidir la postura que defenderá el Partido este 2 de octubre en las urnas.

Publicidad

Como parte de las decisiones de esta reunión, la bancada acordó solicitar al Consejo Nacional Electoral que se incluya una papeleta adicional el día del plebiscito, la cual establezca que todo grupo ilegal que mantenga niños en sus filas perderá los beneficios de cualquier acuerdo de paz.

Publicidad

"Los niños de Colombia tienen que ser blindados. Son sagrados e intocables. Vamos a defender eso hasta el último minuto", afirmó Barguil.

En el mismo sentido, la bancada planteó su postura para defender en el trámite de las leyes que reglamentan el sistema de justicia los mecanismos que eviten que el tribunal de justicia sea utilizado para perseguir contradictores.

Publicidad

En el punto de la financiación, las bancadas advirtieron la importancia de financiar el posconflicto pero "conservando el equilibrio fiscal". "No podemos quebrar a Colombia para cumplir los compromisos del acuerdo. Un país quebrado no le conviene a la democracia ni al objetivo de llevar al país por un mejor camino", advirtió Barguil.

Publicidad

Este jueves la postura frente al plebiscito será debatida y defendida en el seno del Directorio Nacional, quien tendrá la última palabra.

Publicidad

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad

-A través de una carta el Gobierno le respondió al procurador general que los funcionarios públicos están autorizados, según los parámetros de la ley y la sentencia de la Corte Constitucional, a participar en la campaña de plebiscito.

Publicidad

-28 venezolanas dedicadas a la prostitución fueron halladas en Cúcuta ejerciendo este oficio y ahora están a la espera de ser deportadas.

-La deportación de periodistas internacionales desde Caracas es una radiografía a lo que está pasando con la profesión en Venezuela según la Fundación para la Libertad de Prensa.

Publicidad

-En una reunión privada el presidente de México, y el candidato republicano a la presidencia de estados unidos, Donald Trump, hablaron de temas fundamentales para los dos países.

Publicidad

-Colombia ultimó detalles de cara al partido para mañana frente a Venezuela por las eliminatorias.

-Desde el Concejo de Bogotá radicaron una demanda ante el Consejo de Estado que busca que se elimine la palabra Paz de la pregunta que será consultada en el plebiscito.

Publicidad

-Madres Comunitarias de Villavicencio celebran la sentencia que ordena el pago de seguridad social.