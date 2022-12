Expresidente Uribe pide que revelen audios del caso ‘Ñeñe’

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre el reciente escándalo de las conversaciones del ‘Ñeñe’ Hernández en las que se habla de presunta compra de votos y en la que se mencionan nombres como “Vargas Lleras, Iván y Uribe”.

Sus trinos tienen que ver con que se ha rumorado que la mujer identificada como “MD” que habla con el ‘Ñeñe’ sería María Claudia Daza, del Centro Democrático. El expresidente se refirió a la mención que hacen de ella en la supuesta conversación.

“María Claudia Daza me dice: es amiga desde la niñez de María Mónica Urbina, esposa del ‘Ñeñe’, por ende de este, que no figuraba como narcotraficante, relación que no incluyó solicitudes de dineros para campañas, menos de compra de votos” (sic), trinó el expresidente.

María Claudia Daza me dice: “Es amiga desde la niñez de MaríaMónicaUrbina esposa del Ñeñe, por ende de éste, que no figuraba como narcotraficante, relación que no incluyó solicitudes de dineros para campañas menos de compra de votos” — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 5, 2020

Tiempo después, Uribe pidió las pruebas de las supuestas interceptaciones.

“Todavía no sacan la llamada de Claudia Daza para compra de votos, mencionan a otra señora, Priscilla, a quien yo le habría dado la orden de comprar votos para el Pte Duque. Saquen las pruebas, que tengan en el país o afuera, y desde mi elección como concejal en 1974”, escribió.

Todavía no sacan la llamada de Claudia Daza para compra de votos, mencionan a otra señora, Priscilla, a quien yo le habría dado la orden de comprar votos para el Pte Duque.



Saquen las pruebas, que tengan en el país o afuera, y desde mi elección como concejal en 1974. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 5, 2020

La próxima semana se conocerá a qué autoridades trasladó la Fiscalía las interceptaciones sobre supuesta compra de votos que fueron plasmadas en un informe de policía judicial el año pasado.