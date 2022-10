Expropiación sería de acuerdo a la ley y no tiene que ver con diálogos: Gobierno

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, respondió a las declaraciones del uribismo en las que aseguraban que dentro de los acuerdos del Gobierno con las Farc sobre tierras está el expropiar 20 millones de hectáreas y que una cuota inicial de esa expropiación serian 6 millones. ( Escuche también: Gobierno negocia expropiación de tierras con verdugos del campo: Alfredo Rangel ).

Publicidad

“Lo primero que hay que hacer es leer los proyectos de ley. Creo que cuando uno lee a medias todo se vuelve una mentira a medias, y eso es lo que estoy oyendo. A mí me preguntaron cuánto pueden ser las zonas alejadas del país, en donde estamos proponiendo un proyecto de ley, que se hagan productivas esas tierras y calculamos que eran 6 millones de hectáreas”, expresó el funcionario.

“La productividad y posible expropiación de tierras no tienen nada que ver con lo que se está dialogando en La Habana. No nos vengan a decir que no hemos recuperado tierras, el Gobierno del presidente Santos lo ha hecho. No nos ha temblado la mano ni con paramilitarismo, guerrilleros, ni con los de cuello blanco. Lo que vamos a buscar con el fondo de tierras es el baldío del Estado”, agregó.

Publicidad

Además, aclaró que no hay titularidad de tierras solo es un proyecto en donde se juntan para producir y el que no quiera invertir se expropia esa hectárea.