Exsecretario Cancillería sobre pasaportes: "Presidente da instrucciones fuera de su competencia"

José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, aseguró en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que el país enfrenta nuevamente una situación crítica en la expedición de pasaportes, debido a la falta de una solución efectiva en la contratación de este servicio.

“Estamos exactamente en la misma situación que hace dos años. No se ha resuelto absolutamente nada”, afirmó. Según explicó, la raíz del problema está en decisiones administrativas que han detenido o revertido procesos licitatorios ya estructurados.

Salazar enfatizó que la emisión de pasaportes no es un proceso común dentro del aparato estatal: “El pasaporte no es un documento cualquiera. Tiene estándares técnicos reconocidos internacionalmente”. Por esta razón, la selección de proveedores debe obedecer criterios especializados y tiempos operativos rigurosos.

Recordó que durante su gestión se abrió una licitación pública en la que se estableció un plazo de cuatro meses desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de su ejecución. No obstante, aclaró que varios proponentes consideraron ese tiempo insuficiente. “La licitación tuvo en principio varios interesados, pero solo uno logró cumplir con los requisitos técnicos establecidos”, dijo en referencia a Thomas Greg & Sons, empresa que ha producido los pasaportes durante los últimos años.

Con el pasaporte pueden entrar a países en todo el mundo, en total 135. Foto: Cancillería

Desde el comienzo del actual Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha expresado su intención de que una nueva empresa se encargue de la producción de los pasaportes, lo que ha dificultado la continuidad del proceso. “Todo este problema se originó por la instrucción de excluir completamente a la empresa Thomas Greg”, afirmó Salazar.

Esta directriz condujo a la cancelación de una licitación en septiembre de 2022 y, posteriormente, a la firma de contratos por urgencia manifiesta, figura legal utilizada cuando hay riesgo de afectación grave en la prestación de un servicio esencial. “Nos estamos conduciendo hacia el mismo camino: volver a contratar de forma urgente con la única empresa técnicamente viable a corto plazo”, expresó.

La alternativa con Portugal no avanzó

Durante la entrevista también se abordó el intento de establecer un acuerdo con un proveedor portugués. Según declaraciones del excanciller Luis Gilberto Murillo, este acuerdo estaba listo para ser firmado antes de su salida del cargo. Sin embargo, Salazar respaldó la versión de la canciller Laura Sarabia, quien afirmó que dicho convenio no se concretó.

“No se conocieron los elementos técnicos ni los avances del procedimiento. Lo único que ha trascendido fueron los anuncios hechos en medios”, indicó Salazar. Añadió que cualquier proceso de contratación internacional debe respetar los mecanismos previstos por la ley colombiana, incluyendo estudios de mercado y apertura a la competencia nacional.

¿Qué pasará con los pasaportes?

El exsecretario advirtió que, en caso de no tomarse decisiones en el corto plazo, el país podría enfrentar una parálisis en la expedición de pasaportes. “No hay alternativa distinta si no se adjudica pronto un contrato. Eso implicaría dejar al país sin el documento de identificación para colombianos en el exterior”, alertó.

Salazar explicó que las figuras de urgencia manifiesta utilizadas anteriormente no permiten prórrogas indefinidas, por lo que sería necesario celebrar un nuevo contrato bajo esa misma modalidad. “No hay espacio para más dilaciones. Si no se actúa con inmediatez, se vulnera el derecho fundamental a la movilidad de los ciudadanos”, sostuvo.

El exsecretario cerró su intervención recordando que la facultad para gestionar los pasaportes recae en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, creado por la Ley 20 de 1992. En este sentido, precisó que las decisiones en torno a la contratación deben ceñirse al marco jurídico vigente. “El presidente está dando instrucciones que, jurídicamente, están fuera de su competencia”, aseguró.