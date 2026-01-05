En vivo
Fajardo pide a Petro convocar a expresidentes tras caída de Maduro y mensaje de Trump

El candidato presidencial Sergio Fajardo solicitó convocar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y llamó a los expresidentes a actuar con unidad frente a la coyuntura internacional.

