Fajardo pide a Petro convocar a expresidentes tras caída de Maduro y mensaje de Trump

El candidato presidencial Sergio Fajardo envió una carta a Gustavo Petro y a los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, en la que hizo un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la soberanía de Colombia.

Reconoció que existen “profundos desacuerdos” entre las distintas fuerzas políticas, pero subrayó que estos no deben interferir cuando está en juego un principio fundamental: la soberanía nacional y la protección de los intereses del Estado colombiano.

El candidato definió como “inaceptable insinuación” el comentario del presidente Donald Trump de estar de acuerdo con una acción militar contra Petro, a quien el jefe de Estado norteamericano define como un “enfermo” que tiene “fábricas de cocaína”.

Esas palabras las considera una “amenaza de transgredir nuestra integridad territorial”.



Fajardo solicitó a Petro que, en su condición de jefe de Estado, convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, prevista en el artículo 225 de la Constitución. Asimismo, pidió “respetuosamente” a los expresidentes asistir a dicha instancia como un gesto de responsabilidad institucional.

Dejó claro que la política exterior del país debe guiarse por la Constitución, la cual establece que las relaciones internacionales se fundamentan en “la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional aceptado por Colombia”; por ello, es importante que se reúna la comisión que está integrada por los expresidentes del país para hacer recomendaciones al mandatario en ejercicio.

En su mensaje, rechazó de manera categórica cualquier tipo de injerencia externa. “Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros, en democracia”, afirmó, al tiempo que pidió honrar el compromiso constitucional de anteponer los intereses del país por encima de agendas políticas o electorales.



Sobre la caída de Maduro

El candidato advirtió que los efectos de la captura del régimen de Nicolás Maduro representan desafíos para Colombia en materia de seguridad, migración y relaciones exteriores, los cuales deben abordarse con una “diplomacia profesional” y no mediante una “diplomacia de micrófono” ni decisiones aisladas.

“La unidad nacional no es una opción: es una obligación patriótica en momentos de crisis”, dijo Fajardo.

Insiste en que “el Estado colombiano debe hablar con una sola voz” y que la experiencia de los expresidentes es clave para enfrentar la actual coyuntura.