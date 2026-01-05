En vivo
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Francia Márquez rechazó "reiteradas amenazas" de Donald Trump contra el presidente Petro

Francia Márquez rechazó "reiteradas amenazas" de Donald Trump contra el presidente Petro

La vicepresidenta señaló que, las palabras de Trump, representan "una amenaza a la democracia, a la soberanía nacional, la paz y al derecho internacional”.

