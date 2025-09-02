Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Falleció en Bogotá Nicolás Ávila, exjefe de gabinete de Alejandro Gaviria

Falleció en Bogotá Nicolás Ávila, exjefe de gabinete de Alejandro Gaviria

Nicolás Ávila, quien se desempeñó como jefe de gabinete del entonces ministro de Educación Alejandro Gaviria, murió en Bogotá en hechos que aún son materia de investigación.

Foto: Ministerio de Educación
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 05:30 p. m.

Nicolás Ávila, exjefe de gabinete de Alejandro Gaviria durante su paso por el Ministerio de Educación, falleció en Bogotá en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

De acuerdo con versiones preliminares, Ávila habría sufrido un desmayo mientras caminaba, lo que derivó en su muerte. El cuerpo, que permanecía en Medicina Legal desde el fin de semana, ya fue identificado por sus familiares. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un parte oficial sobre las causas del fallecimiento.

Foto: Ministerio de Educación

Cabe recordar que en su momento Ávila había sido noticia en 2023, cuando el Ministerio de Educación abrió una investigación en su contra tras denuncias de algunos funcionarios de esa cartera, quienes señalaron que habrían recibido de su parte gomas con marihuana. Aunque el hecho generó polémica en ese momento, no trascendieron sanciones posteriores.

El fallecimiento del exfuncionario se conoce en medio de la expectativa por los informes que emita Medicina Legal, entidad que deberá esclarecer las condiciones exactas de su muerte. Mientras tanto, familiares y allegados lamentan este hecho.

