Fallo de Corte aplica la JEP solo a Farc: Sandra Ramírez, exesposa de ‘Tirofijo’

En diálogo con BLU Radio, Sandra Ramírez, viuda de quien fuera el líder histórico de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, ‘Tirofijo’, dijo que la exequibilidad la Corte Constitucional se puede interpretar de que la JEP es solo para la guerrilla y para los terceros no.



Dijo que la decisión es una luz muy tenue en medio de un escenario lleno de dificultades que hay para el cumplimiento de los acuerdos.



Dijo que el mayor número de víctimas tiene que ver con acciones del Estado contra la población civil.



"En donde van a quedar las víctimas de desplazamiento tan enorme, de los falsos positivos, las madres de Soacha", cuestionó.



Ramírez insistió que las Farc van a acudir ante los organismos internacionales para exigir que la JEP sea aprobada tal como se pactó en La Habana.



Sobre posibles extradiciones dijo que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos.



Dijo que no hay garantías para la participación política de las Farc y de los movimientos sociales que harán oposición.



"No habrá autonomía en la JEP entonces habrá impunidad y el compromiso es que todos vayan a la jurisdicción", explicó.



