Fallo que me absolvió fue adoptado por magistrados incorruptibles: Hernán Andrade

El presidente del Directorio Conservador, el senador Hernán Andrade, dijo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo absolvió en un proceso por desfalco en Cajanal fue adoptado por magistrados incorruptibles.



“Lo que sé es que eso (la decisión) fue unánime con magistrados incorruptibles. Los 8 que votaron en ese momento me representan absoluta confianza y ni más faltaba yo llegar que alguno de mis recursos llegara a parar en las manos de algún magistrado”, manifestó.





De otro lado, Andrade dijo que no descarta renunciar a la presidencia del partido por las versiones que lo vinculan con el escándalo de corrupción.



“Al más mínimo asomo de daño renunciaré a la presidencia del conservatismo. También hay voces que dicen que no estoy sindicado y que no hay derecho que se rompa la presunción de inocencia”, dijo.



Lea también: Las llaves del partido sí pueden ser del expresidente Pastrana: Hernán Andrade



En ese sentido, manifestó que renunciará si esa es la mejor decisión para el partido: “Ese tema lo tocaremos el próximo jueves en una reunión del directorio. No estoy atornillado al cargo”.



Sobre las versiones que lo relacionan con supuestos sobornos para lograr ser favorecido en la Corte Suprema de Justicia, Andrade manifestó que el pago a su abogado, Luis Gustavo Moreno”, fue una cifra totalmente normal.



En ese sentido, agregó que Moreno nunca le dijo que para salir favorecido en el proceso había que pagar a los magistrados. Además, manifestó que no hay razón para que Moreno haya puesto, ante el exgobernador Alejandro Lyons, su caso como un ejemplo de éxito.



Escuche la entrevista completa:



Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.