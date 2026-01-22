En vivo
Blu Radio  / Nación  / Faltan más de 9.000 niños por matricularse en Huila a poco de tiempo de iniciar calendario escolar

Faltan más de 9.000 niños por matricularse en Huila a poco de tiempo de iniciar calendario escolar

Según la secretaría de educación del Huila, la cobertura es de 120.000 cupos y a la fecha se han matriculado 110.000 estudiantes.

