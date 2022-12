Familia de caleño preso en Wuhan, China, piden pruebas para saber de su salud

En medio de la incertidumbre y la tristeza permanecen los familiares de Héctor Fabio Osorio García, un caleño preso en la ciudad de Wuhan, China, donde se inició la alerta mundial debido al coronavirus.

Aseguran que no tienen noticias de él desde hace más de un año por lo que solicitan al Gobierno Nacional entrar a mediar con las autoridades de ese país asiático.

Publicidad

Todo comenzó hace siete años cuando Osorio García, quien es artista de profesión, fue capturado tratando de ingresar sustancias alucinógenas.

Vea aquí: Presos colombianos en China denuncian que los maltratan y hacen a trabajar por horas

Cuentan sus familiares que, desde ese momento, ha mantenido aislado, no le permiten comunicarse por teléfono y solo ha podido enviar algunas cartas a Colombia.

Publicidad

“Él trabajaba en arte y pensé que se iba a trabajar en arte en China, nadie sabía realmente lo que iba a hacer, solo nos dimos cuenta cuando nos llamaron a informar que lo habían capturado”, precisó Martha Rodríguez, esposa de Héctor Fabio.

Publicidad

“Desde que está allá solo he recibido dos cartas. Lo que sé es lo que me decía el anterior cónsul, pero cuando entró el gobierno Duque ya todo cambió y no lo tenemos a él, tampoco noticias”, agregó.

Según la desesperada mujer, la historia del hombre ha estado marcada por situaciones dramáticas, tristes y llenas de dolor.

“Él antes estaba casado y tenía un hijo. Su hijo murió atropellado y la esposa a los meses murió de cáncer”, dijo Martha.

Publicidad

No deje de ver: Defensoría del Pueblo denuncia torturas a colombianos presos en China

“No ha podido hacerme una llamada desde que lo capturaron, no he podido recibir sus cartas ni él recibe las mías”, añadió.

Publicidad

Según la información entregada por la mujer, a Héctor Fabio lo condenaron a pena de muerte en la ciudad de Wuhan.

“Es el único hispano capturado en ese lugar, el tema sicológico es muy duro porque nadie habla español, tampoco le permiten hablar con su familia”, añadió.

Publicidad

“La última vez que hablé con el consulado que nos ayudaba, hace más de un año, me decía que él había hecho una solicitud para que le ejecutaran la pena de muerte rápido porque no veía otra salida, no tenía ningún apoyo”, indicó la mujer.

Entérese también: Mi familia está asustada: relato de colombiana que vive en China sobre coronavirus

Publicidad

Finalmente, la mujer hizo un desesperado llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que le ayuden a conocer del estado de salud de su esposo, ayudarlo a una repatriación y descartar que haya sido contagiado por el coronavirus.

“él cometió un error, pero es humano, Por favor, ayúdenle, su situación es precaria y más con ese virus en esa ciudad”, dijo.

“He tratado de golpear bastantes puertas y ninguna se abre, por favor escúchennos dennos la oportunidad de saber cómo está y que le garanticen su salud”, concluyó.

Publicidad