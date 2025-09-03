Familia quindiana busca recursos para repatriar cuerpo de su hijo fallecido en Brasil

La familia de Johan Manuel, un joven de 27 años del Quindío, pide apoyo económico para repatriar su cuerpo desde Brasil. El hombre viajó en bicicleta hasta Río de Janeiro para cumplir su sueño de conocer el Cristo Redentor. Sin embargo, un accidente de tránsito truncó su proyecto de vida y hoy su madre clama ayuda para darle sepultura en Colombia.

Según detalló Ana Lucía Zapata, su hijo Johan Manuel se fue hace ocho meses en bicicleta, desde Armenia, para conocer el Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. El joven de 27 años recién se había ido a vivir con una joven de 17. Sus planes eran trabajar con una herramienta que había llevado, generar contenido para redes sociales y ubicarse laboralmente en Río de Janeiro para traer a su compañera. Sin embargo, un accidente de tránsito le arrebató esos sueños y ahora están desesperadas, sin suficientes recursos para traer sus restos a Colombia.

En diálogo con Blu Radio, Ana Lucía dice que es poca la información que ha recibido sobre las circunstancias en las que su hijo perdió la vida: "No me han dicho nada. Lo único que me llamaron a decir fue que después de tres días de velado 'el finado' tiene uno que pagar la velación".

"Lo otro es que me hablan en el idioma de ellos y no comprendo nada de lo que me están diciendo", añadió la madre de Johan Manuel.

La mamá de Johan pidió a los gobiernos de Armenia, el Quindío y Colombia apoyo para lograr la repatriación del cuerpo del joven que viajó con el sueño de un mejor futuro. Pero, mientras las autoridades responden, a través del Nequi 310 255 59 59, la mujer recibe donaciones que le faciliten viajar a Brasil para traer el cuerpo de su hijo y darle cristiana sepultura.