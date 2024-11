Familiares de diputados del Valle secuestrados por Farc no irán a audiencia de JEP

Este lunes 25 de noviembre siete excomandantes del bloque Occidental de las extintas Farc reconocerán su responsabilidad en más de 200 secuestros perpetrados en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur del Chocó , entre ellos el caso de los diputados del Valle secuestrados y asesinados en cautiverio.

En las últimas horas, el exdiputado Sigifredo López y algunos familiares de las víctimas de este caso radicaron un documento a la JEP en el que aseguran que no irán a la audiencia.

“Es importante recalcar y dejar en primer lugar que no todo lo dicho hasta el momento constituye una verdad que supera los estándares propios de esta justicia transicional. Se reconoce que ha habido un mínimo avance, que se conocía incluso desde antes del proceso de paz tanto por la necropsia a los cuerpos de los diputados, y en justicia ordinaria, y la única “verdad” para la Sala, fue la amañada, fantasioso y mentirosa que dieron los comparecientes y que al momento que se estaba dejando en evidencia dicha mentira, lo único que hizo la magistrada relatora fue silenciar a la víctima que actuaba en su propia representación y es el único testigo de los hechos; pero lo cierto es que todavía subsiste muchos vacíos, muchas lagunas frente al secuestro y muerte de los diputados Valle, que han sido presentadas por esta representación y que lastimosamente como los memoriales y observaciones que presentamos, han brillado por un silencio absoluto, desconociendo el clamor de las víctimas”, señaló el abogado Juan Camilo Sanclemente, representante de las víctimas, en un documento radicado ante la JEP .

En el mismo sentido, aseguran que no se han garantizado los derechos de las víctimas en este proceso en la JEP.

“Mis representados, sienten y consideran que si todo está dicho en este caso (desconociendo los reclamos ante la falta de verdad por parte de las víctimas), no tiene sentido continuar en un proceso que a la fecha no cuenta con una sanción propia ni mucho menos una satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, y peor aún, que no ofrece una verdad detallada, plena y absoluta como lo establece al acto legislativo 01 de 2017, para lo cual no asistiremos a las audiencias del 24 y 25 de noviembre y las demás que citen, ante la falta de garantías judiciales. Por lo que hacemos un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que el caso de los diputados del Valle no quede en la impunidad”, señala Sanclemente en el documento.

Los familiares de los diputados también han hecho algunas solicitudes a la JEP referente a este proceso, una de estas peticiones es que se les impute el delito de tortura y perfidia a los máximos responsables de este caso.

“Imputar a toda la guerilla que participó en la audiencia de julio del 2022 citada de Cali por el delito de toma de rehenes, perfidia y masacre de los diputados del valle. Se amplíe la línea de estudio teniendo en cuenta el material probatorio entregado por las víctimas y que, además, se tenga en cuenta lo solicitado por las víctimas en las diferentes audiencias de observación que hasta hoy se han surtido al interior del proceso. Ordenar a través de alias 'Santiago' la ubicación de alias 'Ademar', con el fin de vincularlo al proceso y recepcionar sus versiones sobre su participación en la planeación del secuestro de los diputados del Valle”, se lee en el texto.

Además, también hay una solicitud que hace referencia a la fuerza pública.

“Llamar a versión al coronel (r) Robinson González del Río y al coronel (r) Byron Carvajal con el fin de establecer si existió o no participación hacia las Farc para el secuestro de los diputados del valle”, piden los familiares.