Familiares de mujer ibaguereña asesinada en el Meta piden justicia: "Ojalá no quede impune"

Familiares de Karen Alexandra Hernández Rodríguez, la mujer ibaguereña asesinada en noviembre de 2022 en Villavicencio ( Meta ), piden que el crimen de su hija "no quede impune" debido a que, pese a que su presunto homicida fue capturado en Venezuela, las diligencias del caso no estarían avanzando.

Edgar Hernández y María Eugenia Rodríguez, padres de la mujer asesinada a sus 39 años, piden que se extradite al señalado homicida que está capturado en Venezuela, ya que temen que haya vencimiento de términos y este quede impune.

Con este pedido, la familia Hernández Rodríguez, en compañía de familiares y amigos, protestó pacíficamente y desde Ibagué pidieron a la Fiscalía en Villavicencio celeridad en el caso del homicidio de su hija, ocurrido el 6 de noviembre de 2022.

El asesinato de Karen sucedió en Villavicencio, Meta, donde la ibaguereña fue víctima, al parecer, de un venezolano, quien luego de los hechos escapó a su país, donde lo capturaron el 24 de diciembre del mismo año.

Publicidad

“Lo que pasó en Villavicencio, es que este delincuente venezolano, el 6 de noviembre nos la asesinó, la robó, la ultrajó y se fue para Venezuela, y todo porque ella no quiso tener nada con él, una relación. El 24 de diciembre del año pasado fue capturado en Venezuela, hasta la fecha no sabemos cómo va el proceso”, relató a Blu Radio Edgar Hernández, padre de la víctima.

Cabe recordar que la captura de Víctor Daniel Monserrate Rodríguez, señalado homicida de Karen, se dio el 24 de diciembre de 2022, en el estado de Apure en Venezuela. Contra él había una orden de captura y una circular de la Interpol.

Según el relato de los padres de Karen, luego más de 10 meses las autoridades no han dado ninguna respuesta, llenando de angustia a la familia, pues existe la posibilidad de que el presunto homicida quede libre: “Lo que nos agobia a nosotros es que no haya justicia, le hemos pedido a la Cancillería y al Ministerio del Interior que por favor metan las manos, para que esto no quede impune, para que el tipo sea juzgado, aquí o allá, pero que sea juzgado”, agregó

Publicidad

En medio de las lágrimas, María Eugenia, madre de Karen, expresó cómo ha sido este tiempo sin su hija, y tener respuestas claras de la investigación: “Este año sin mi hija ha sido algo terrible, no hay paz, no hay sueño, no hay hambre, solamente Dios es el único... Mi esposo, mi hijo, mis nietos, el hijo de mi muchacha Karen, esos son mis alicientes, pido justicia por la muerte de mi hija, una gran hija, una gran madre, una gran hermana”, afirmó.

La familia Hernández Rodríguez insiste que lo último que saben del proceso es que las autoridades compulsaron documentos a la Cancillería para poder pedir el regreso del presunto homicida a Colombia, y este proceso, al parecer, no ha surtido efecto, por lo que el venezolano Víctor Daniel Monserrate Rodríguez podría recuperar la libertad por vencimiento de términos.

Ahora la familia de Karen Alexandra Hernández Rodríguez viajará a Villavicencio donde también realizarán plantones para exigirle a la Fiscalía respuestas sobre el caso.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: