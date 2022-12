Farc entregará la lista de sus bienes este martes

Desde el punto transitorio de normalización Pondores, en el departamento de La Guajira, las Farc aseguraron que esta misma tarde le entregarán la lista de bienes al Gobierno y le pidieron al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que les envíe la lista que tiene él para poder adjuntarla.

El presidente Juan Manuel Santos insistió en que este martes vence dicho plazo y el integrante del secretariado, Iván Márquez, aseguró que sí tienen dinero, pero no una cifra tan exorbitante como la que reveló la Fiscalía.

"Vamos a presentar un listado de bienes que no son otra cosa que baldíos, nosotros no tenemos títulos de esas tierras porque son baldíos, los tienen los campesinos. Nos parece muy bien que esas tierras se incluyan en esta lista para que no sean objeto de extinción de dominio", dijo

Márquez aseguró que dichos recursos se destinarán a la reparación de las víctimas y a su reincorporación a la vida civil.

Participación en política

Hoy las Farc desaparecieron como grupo armado y anunciaron que el nombre de su partido político se llamaría Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia ya que aclararon que no abandonarán su espíritu revolucionario.

"Estudiemos la posibilidad de llegar a una gran convergencia para disputar cargos como el de la presidencia de la república, cómo no, y más adelante para ver si llegamos a las gobernaciones y a las alcaldías", dijo Márquez.

