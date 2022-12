Farc espera fast track para comenzar implementación antes de fin de año: Márquez

El jefe negociador de las Farc, alias ‘Iván Márquez, señaló que esperan cumplir al pie de la letra con el procedimiento de tránsito a las zonas veredales para convertirse, una vez entregadas las armas en un movimiento político.



“Reafirmamos nuestra voluntad de cumplir con todos los términos del acuerdo final y nuestra disposición de hacerlo lo más rápidamente posible, recordamos que en las zonas transitoria tendrá de manera gradual la dejación de armas y terminado el proceso las Farc EP se convertirán en un movimiento político legal”, indicó el jefe negociador.



Así mismo, señaló que esperan que la excarcelación de varios miembros de las Farc y la implementación del fast track se dé “rápidamente” para que el proceso pueda iniciar antes de finalizar el año.



“Esperamos que inicie pronto el fast track para que inicie el proceso antes de acabar el año (…) Recordamos que en las zonas transitorias tendrá lugar la dejación de las armas, por amor a Colombia no hagamos más el ridículo ante el mundo civilizado, hasta el New York Times ha pedido la aceleración del proceso para ponerle fin al conflicto, no permitamos que el proceso de paz quede enredado en una telaraña política, no es justo.



Por último, dijo que el mecanismo de monitoreo y verificación está realizando visitas a las zonas de concentración con representantes del Gobierno y la guerrilla.



“Se está trabajando de manera acelerada en la infraestructura que se requiere para los guerrilleros que han de partir, hemos avanzado en la dirección de las zonas veredales, el país no debe preocuparse por esta situación”, concluyó Márquez.



Por su parte, ‘Jesús Santrich’, reiteró que en su poder no hay ningún secuestrado.



"Por varios mecanismos hemos dichos que no hay secuestrados por parte de las Farc. Ahí hay un mecanismo de monitoreo y verificación que puede dar fe de esto que estamos expresando. Con la mano en alto juramos que no hay secuestrados en manos de las Farc", expresó Santrich.





Escuche en este audio más información sobre:



-El jefe del equipo negociador con el ELN, Juan Camilo Restrepo, reveló que ya están definidos los dos gestores de paz de esta guerrilla.



-El Padre Yuiliana Samboní, la menor asesinada brutalmente por el arquitecto Rafael Uribe, pidió que se haga justicia en el caso de la muerte de su hija y que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable.



-Por orden de la dirección territorial de Invías, la troncal del café, en el sector conocido como La Huesera, en el Suroeste de Antioquia, estará abierta las 24 horas del día, luego de cuatro meses con cierres parciales.



-Cinco mil hombres de la Policía garantizarán la seguridad en el Valle del Cauca durante las fiestas de fin de año. Las autoridades presentaron el Plan Navidad en el que se incluirán controles especiales al uso de pólvora y la venta de licor adulterado.



-La Corte Suprema de Estados Unidos falló hoy a favor de la compañía Samsung, eximiendo a la empresa surcoreana de pagar 399 millones de dólares a la estadounidense Apple, quien la acusaba de haber plagiado parte de sus componentes de para teléfonos móviles.



-Solo El 22% de los bogotanos tiene una imagen favorable del Alcalde Enrique Peñalosa.



-En Neiva quedo prohibido el uso de pólvora por menores de edad y la utilización de los muñecos “añoviejos” que tradicionalmente se llenan con pólvora.