Farc reitera que no hay posibilidad de renegociar acuerdo de paz si gana el NO

En caso de que gane el NO en el plebiscito del 2 de octubre sobre el acuerdo de paz sellado entre el Gobierno colombiano y las Farc, para la guerrilla "no existe la más mínima posibilidad" de renegociarlo, afirmó uno de sus líderes, Luis Antonio Losada Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’.



"Lo acordado, acordado está y punto", dijo "Lozada" en la rueda de prensa que los líderes de las FARC dan cada día después de las sesiones de su Décima Conferencia Nacional que comenzó el pasado 17 de septiembre y en la que, previsiblemente, deben ratificar el acuerdo de paz.



El jefe guerrillero también afirmó que solo comenzarán a desplazarse a las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), en las que los guerrilleros se reunirán como paso previo a su desmovilización y la dejación de armas, una vez se apruebe en el Congreso el proyecto de ley de amnistía previsto en el acuerdo.



Ese proyecto legislativo supone el perdón jurídico para todos los delitos cometidos dentro del conflicto y relacionados directamente con él.



Sin embargo, los miembros de las FARC que hayan cometido infracciones del Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad, violaciones o abusos sexuales, tortura o reclutamiento infantil, entre otros, afrontarán penas de hasta ocho años de cárcel.



En la sesión del jueves de la conferencia, que se extenderá hasta bien entrada la noche para que puedan emitir mañana, último día, sus conclusiones definitivas, cinco de las comisiones que componen la asamblea ya han publicado el documento final.



Entre ellas, está la que ha tratado la conversión de las FARC en un movimiento político.



Esa comisión ha sugerido que se convoque a un congreso fundacional del partido, si bien no se ha dado una fecha para la cita.



En la comisión también han tratado el nombre que tendrá el futuro partido, pero "Lozada" no lo ha hecho público hoy.



Entre las opciones estudiadas está el de darle el nombre de "Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia", según ha podido conocer Efe, una opción que parece haber tomado fuerza en las últimas horas.



"Lozada" también dijo que hasta la Décima Conferencia Nacional Guerrillera han llegado hoy diferentes delegados de partidos de izquierda como la líder de la Unión Patriótica (UP), Aida Avella, el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, o Imelda Daza.



Según explicó el líder guerrillero, su objetivo una vez conformados en un partido político es crear una coalición de diferentes fuerzas políticas, no todas necesariamente de izquierdas, que tengan la intención de apoyar la paz.



Pese a que no dio más detalles sobre esa futura coalición, sí dijo que se acogerán a la ley de partidos que rige en Colombia, lo que incluye también un control sobre sus finanzas.



Preguntado sobre las dudas que puede generar la economía de las FARC cuando ya sean un partido debido a sus vínculos con el narcotráfico, dijo que cuando participen "del escenario legal" serán sometidos a un control del mismo modo que las demás fuerzas y deberán hacer un reporte.



La Décima Conferencia Nacional de las FARC concluirá este viernes con una declaración en la que, previsiblemente, ratificarán el acuerdo de paz rubricado el 24 de agosto, anunciarán que dejan las armas y se constituyen en un partido político.



El acuerdo será firmado el próximo lunes en un acto solemne por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", en Cartagena de Indias.