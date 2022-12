Farc rompió la confianza que había en el proceso de paz: Sergio Jaramillo

En un evento que se adelanta en la Cámara de Comercio de Salitre, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, reconoció que el proceso de paz atraviesa por un momento difícil, luego de lo ocurrido en el departamento del cauca donde 10 soldados perdieron la vida en un ataque de las Farc (Audio: min. 2'12).

Jaramillo manifestó que se afectó la confianza en el proceso y que las Farc torpemente rompieron el cese al fuego unilateral declarado desde diciembre pasado por esta guerrilla. Lea también: No más retórica, no sigan incumpliendo sus promesas: presidente Santos a Farc



El alto comisionado manifestó además que en general no hay suficientes espacios de información y según él, eso da lugar a ideas equivocadas sobre el proceso, por lo que señaló que las negociaciones enfrentan fuertes campañas de desinformación.



Manifestó que el objetivo del proceso de paz con las Farc es poner fin al conflicto; según él, la paz viene después y señaló que el proceso no se puede reducir a preguntar de si los guerrilleros van a dejar las armas o pagar cárcel, si no que se debe oxigenar la democracia y además fortalecer las instituciones en todos sus aspectos para lograr una paz estable y duradera. Lea también: EE.UU. apoya el proceso de paz y lamenta ataque de Farc en Cauca: John Kerry



Señaló que para lograr ingresar a la OCDE se debe llegar a un acuerdo de paz, porque si Colombia sigue en conflicto nunca se va a llegar al estándar de los países que conforman la OCDE, al tiempo que reveló que el peor medidor de Colombia para la OCDE es el desarrollo rural integral, por lo que destacó la importancia del primer acuerdo en la mesa sobre reforma rural integral.



Entre tanto, dijo que no hay posibilidad de amnistía, pero sí de justicia transicional.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Aumentó a más de 70 el número de capturados pertenecientes al Clan Úsuga.

-Se conocen detalles de la captura de Óscar Henao Montoya, uno de los más peligrosos narcotraficantes del país.

-Las autoridades entregan el más reciente reporte de sancionados por este Día sin Carro en Bogotá.

-Los educadores del país le respondieron a la ministra de Educación, quien endureció su posición frente al paro que está iniciando este miércoles.

-Comenzaron las marchas de educadores en Barranquilla.

-Una riña entre dos jovencitas en un colegio público de Armenia terminó con la muerte de un estudiante que intentó separarlas.

-La Unión Europea y la Unión Africana se comprometieron a cooperar en áreas concretas para tratar la inmigración ilegal y evitar que se repitan tragedias como las de los últimos días en el mediterráneo.

-Avanzan las movilizaciones de los sindicatos en el centro de Bogotá.

-En el sector de Suba se han reducido las congestiones por el Día sin Carro.