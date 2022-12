Feminicidio castiga a quienes creen que la mujer es un mueble: Angélica Lozano

La representante Angélica Lozano dijo en Mañanas BLU que el feminicidio, delito que fue aprobado en último debate en la Cámara de Representantes y ahora pasó a sanción presidencial, reconoce muchas variables donde supresión y omisión sobre la mujer.



“Lo que aprobamos ayer, reconociendo incluso una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es castigar a los hombres que se creen dueños de la mujer, que creen que es un mueble que se puede maltratar”, manifestó. (Lea también: Libertad de implicado en abuso sexual a Jineth Bedoya no es definitiva: Fiscalía )



Explicó la congresista de la Alianza Verde que lo aprobado “establece el abecé de las circunstancias claras para que cualquier fiscal o juez reconozca que un delito tuvo un ingrediente de violencia contra la mujer”.



En términos de penas, Lozano señaló que “hay unas muy altas donde no aplica ningún tipo de negociación”. (Lea también: Van 35 mujeres asesinadas en Bogotá durante 2015 )



Además, indicó que el feminicidio reconoce los “ciclos de violencia”, es decir, aquellos casos en los que la mujer ya había denunciado a su pareja antes de ocurrir el homicidio.



Por su parte, el representante Germán Navas Talero, del Polo Democrático, criticó la iniciativa por considerar que ese agravante ya está consagrado como tal en el código penal. (Lea también: Familia de Rosa Elvira Cely denunciará ante Corte IDH al Estado por negligencia )



“Dicen que no se ha aplicado. La solución no es sacar más tipos que no se apliquen. En Colombia lo que reina es la impunidad y la impunidad surge de pésimas investigaciones. Entonces hagamos un esfuerzo para que haya buenos organismos de investigación”, explicó.