FFMM entregarán al presidente Petro un informe con las necesidades para adquirir aviones de combate

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que en un término de dos semanas las Fuerzas Militares le entregarán al presidente de la República, Gustavo Petro, un informe con las necesidades de la Fuerza Aérea para adquirir aviones de combate. Además, el ministro fue claro en indicar que hasta el momento no hay acuerdo con ningún país para la compra de las aeronaves.

Esto se da tras la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de estar un día adicional en París, donde asistió a una cumbre climática y donde se habló de un posible encuentro con delegados de la empresa constructora de aviones Dassault Aviation para el tema de la compra de los aviones salió nuevamente a flote.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue claro en indicar que el presidente Petro se ha reunido en Colombia con otros oferentes sin llegar hasta el momento a un acuerdo de compra.

“Esta reunión esperamos tenerla muy pronto. Ya las Fuerzas Militares tienen el informe para el presidente de la República, Gustavo Petro, y confiamos en que pronto, en el transcurso por tardar de las próximas dos semanas, esa presentación le sea hecha al presidente de la República y él tome la definición acerca de los aviones de superioridad aérea”, señaló el ministro de Defensa Iván Velásquez.

La idea de la compra de los aviones es la de adquirir una nueva flota de superioridad aérea, dado que los aviones Kfir serán declarados obsoletos a finales del 2023 cuando ya no les puedan hacer algún tipo de actualización por los altos costos en su mantenimiento.

“El presidente Petro dentro de sus agendas en otros países, pero también en Colombia ha tenido reuniones con representantes de varios países y algunos de esos a los que yo he estado presente en reuniones han planteado igualmente la conveniencia y la necesidad de que Colombia adquiera los aviones que a esos países les interese. No es algo excepcional, sino que ahora se hizo público que se reuniera con los oferentes de Francia, pero no es excepcional ni significa que se haya tomado una decisión al respecto”, agregó el ministro de defensa, Iván Velásquez.

Hasta el momento las Fuerzas Militares han recibido propuestas de aviones tipo Gripen, Raphale y F16 que son norteamericanos.

