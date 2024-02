Fiscal Barbosa por críticas por elección de su sucesora: "Estamos en esquizofrenia institucional"

En un auditorio del club El Nogal de Bogotá y con la presencia de los diferentes directores seccionales, la vicefiscal Martha Mancera y representantes de las diferentes agencias de cooperación internacional, el fiscal general Francisco Barbosa hizo la presentación de su balance de cuatro años de gestión a cargo del ente acusador.

La exposición que contó con la presentación de cada uno de los directivos de la entidad y con un documental exponiendo los principales logros de la entidad en este periodo, el fiscal enfocó su intervención en resaltar que su trabajo tuvo dos ejes: trabajo en las regiones y defensa de los principios.

"Pusimos sobre la mesa los principios. Yo creo que en medio del fragor del día a día que se genera este tipo de tensiones con una temperatura de país como este, he dicho que las instituciones y los principios deben defenderse. Yo entendí que uno no le tenía que hablar a los magistrados, ni a los jueces, ni a los funcionarios, sino a la gente", señaló el fiscal general.

Frente a las críticas de que ha sido un crítico permanente del Gobierno de Gustavo Petro , el fiscal señaló que su interés es cumplir con sus funciones, no que haya un comentario de los medios: "Uno no es fiscal general para caerle bien a todos los sectores, pero tengo la tranquilidad de que salgo a la calle y la gente está agradecida de la labor que hicimos, con eso me basta y me sobra. No me interesa una editorial de un periódico, un analista que considere que hay que pactar con el narcotráfico, que hay que ceder. Yo me voy con mis principios sólidos y con mi coherencia. Creo que el tiempo hará la valoración exacta".

Así mismo, Barbosa señaló que en la elección de su sucesora por parte de la sala plena de la Corte Suprema, siempre hay una dicotomía sobre la cercanía o no del jefe del ente acusador con la presidencia: "El reto para aquellos que vienen es importante y deben poner sobre la mesa siempre la autonomía y la independencia. Siempre que un presidente envía una terna a la Corte, inmediatamente se plantea un relacionamiento simbiótico de decir que ese fiscal va a ser un subalterno del presidente. Hablaban muchos de un vínculo que yo tenía con el presidente que me postuló y decían 'eso le hace daño al país'. Y se fue ese presidente y no había relación y ahora gritan que es necesario que haya simbiosis presidente - fiscal. Estamos en la esquizofrenia institucional".