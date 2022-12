Fiscal general pide al gobierno retomar fumigación aérea contra cultivos ilícitos

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pidió a través de un documento de siete páginas, que el Gobierno retome la fumigación aérea de cultivos ilícitos en el país, y enumeró diferentes razones, una de ellas, la amenaza para la paz que representa el narcotráfico.



El Fiscal advirtió que la estrategia de erradicación manual de coca no está funcionando tras un año después de haber acatado la orden de la Corte Constitucional que obligaba a suspender las aspersiones aéreas con glifosato.



Las principales razones que expone el Fiscal Néstor Humberto Martínez son: La disparada de los cultivos de coca en los últimos cuatro años, pues se pasó de 47.788 hectáreas en el 2012 a casi 97.000 el año pasado, y la cifra actual supera de lejos las 100.000 hectáreas.



Martínez también asegura que ante la inminente desmovilización de las Farc, otros grupos armados ya están llegando a las zonas para disputarse el control del narcotráfico.



Martínez Neira le escribió al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, para que convoque a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes para “evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”.



Este asunto genera polémica por tratarse de un tema sensible dentro de las negociaciones con las Farc, pues los acuerdos contemplan, en primera instancia, una estrategia contra el narcotráfico en la que la sustitución voluntaria de cultivos se convierte en la opción número uno para acabar con el sembradío de coca en el campo colombiano.



Cabe señalar que dentro de los acuerdos el Estado dejó claro que, una vez analizadas las condiciones de seguridad y el cumplimiento por parte de las comunidades comprometidas con la sustitución de cultivos, podrá recurrir a otras opciones que garanticen el fin de estos sembradíos ilegales.



Escuche en este audio más información:



-La ministra de Trabajo y más de 500 líderes de organizaciones sociales instalaron la Cumbre Nacional por la Paz, para impulsar el Sí en el Plebiscito.



-El ex jugador del Depor de Aguablanca, Jefferson Herrera, quien recibió un impacto de bala en Cali que lo dejó cuadripléjico, está denunciando que no ha recibido los apoyos a los que se comprometieron la gobernación y la alcaldía.



-Las autoridades dieron la orden de no suspender, en ningún momento, la búsqueda de los dos buzos que continúan desaparecidos en la isla de Malpelo.



-Crece el respaldo político en España a las movilizaciones de la oposición en Venezuela que pretenden revocar el mandato de Nicolás Maduro.



-Sigue avanzando la etapa 15 de la Vuelta a España con el colombiano Nairo Quintana en el grupo de 14 ciclistas que tiene unos segundos de ventaja con el resto del pelotón.



-Ecopetrol puso en marcha el plan de contingencia para evitar el derrame de crudo que produjo el atentado del ELN contra el oleoducto Caño Limón Coveñas a la altura del municipio de Tibú, en Norte de Santander.



-900 kilos de cocaína colombiana que fueron incautados por la Policía en España. La droga estaba oculta en contenedores de bananos.