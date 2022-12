Fiscalía aún no decide si pide cárcel para Luis Fernando Andrade por caso Odebrecht

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, y con el propósito de agilizar las investigaciones que se llevan a cabo en el caso Odebrecht, fueron reprogramadas las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.



Las diligencias estaban programadas para el 21 de septiembre, sin embargo, se permitió que fuesen adelantadas.

El funcionario está señalado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos por su presunta responsabilidad en la adjudicación del otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, entre la ANI y el concesionario Ruta del Sol 2, suscrito el 14 de marzo de 2014

La Fiscalía se encuentra evaluando la posibilidad de pedir que el funcionario sea enviado a la cárcel, de lo contrario, podría solicitar una medida no restrictiva de la libertad, como por ejemplo, negarle la posibilidad de salir del país para evitar la no comparecencia al proceso o mantener contacto con testigos clave para la investigación con el fin de no obstaculizarla.



