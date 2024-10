¿Fiscalía entregó tierras de ‘paras’ al Clan del Golfo?: dura crítica de Petro a Barbosa

El presidente Gustavo Petro participó en el evento 'Tierras para la reconciliación' en San Sebastián, Magdalena. Desde allí hizo una fuerte critica al exfiscal Francisco Barbosa, asegurando que, supuestamente, no le quiso entregar la lista de bienes que fueron entregados por el paramilitarismo para reparar a las víctimas.

“El señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la Fiscalía tenía por función legal que recoger de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros. Pues no, el señor Barbosa nos dijo, no señor Petro, porque no me decía presidente, no señor Petro, a usted no le entrego, no le entregamos al Gobierno el listado”, aseguró el mandatario.

En el mismo sentido dijo que ya entendía la razón para que no le hubieran entregado esa lista, según el presidente, algunos de esos bienes están en manos del Clan del Golfo.

“¿Cómo es que se le entrega la Justicia a la Fiscalía y de pronto hoy vamos y lo que están ahí son hombres de fusil integrantes del Clan del Golfo? ¿Es que la Fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo? Me pregunto”, agregó Petro.

Publicidad

El presidente Gustavo Petro hará otra entrega de tierras que eran de los paramilitares a campesinos de Córdoba, algunos de ellos son víctimas de las autodefensas.