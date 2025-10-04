Fiscalía imputa a Carlos Eduardo Mora por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El Veneco’, presunto implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Mora sería responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Según la investigación, el procesado habría participado en la planeación logística del ataque, conduciendo y facilitando un vehículo que fue utilizado para reconocer la zona del crimen, trasladar a otros implicados y entregar el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador.

Blu Radio. Captura alias 'El Venezo'. Foto: Policía del Magdalena Medio.

Por su colaboración en el plan criminal, alias ‘El Veneco’ habría recibido una retribución de cinco millones de pesos.



La audiencia de formulación de acusación se realizará en la fecha que determine el juez penal de conocimiento que asuma el caso por reparto.