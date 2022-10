Fiscalía pidió condena contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo

La Fiscalía pidió al juez 14 de conocimiento de Bogotá que condene al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos por su presunta participación en el soborno de 6,5 millones de dólares que pagó Odebrecht para que les adjudicaran la Ruta del Sol II.

“Por el pago de 6,5 millones de dólares acordado entre Luz Antonio bueno Junior y Gabriel Ignacio García Morales, dinero que Bueno Junior acordó con José Elías Melo como presidente de Corficolombiana, propietaria de la filial Episol, el cual sería pagado durante el desarrollo e la obra”, leyó el fiscal del caso Juan Delgado.



La Fiscalía cuenta con dos versiones claves en contra de Melo, por ser testigos presenciales de los hechos: Bueno Junior y García Morales.



Dice la Fiscalía que demostró que “previo a la adjudicarles el contrato se llevaron a cabo reuniones entre García Morales, como representante del entonces Inco, y Bueno Junior, en un apartamento en el norte de Bogotá, en donde se pactaron las coimas. Reuniones en las que Bueno Junior aseguró a García Morales que por parte de Corficolombiana quien estaba al tanto de todo era José Elías Melo con quien había sostenido varios encuentros para tratar el tema”.



Incluso, la Fiscalía recordó que un concepto jurídico que le entregaron a García Morales como una supuesta garantía “para asegurar la participación de Melo por Corficolombiana”.



“Se probó que Melo como presidente de Corficolombiana socio de Ruta del Sol II, través de su filial Episol, fue quien estuvo al tanto del pago corrupto pactado y pagado a Gabriel Ignacio García Morales para ganar el contrato”, recalcó el fiscal del caso.



Para lavar el soborno, se presentaron documentos en CONSOL para un pago a una empresa extranjera DSC Managment, trámite de llamó la atención de Mauricio Millán, representante de Corficolombiana Episol en el proyecto. Por lo que, dijo Millán en su testimonio, le pidió autorización para el pago a su jefe Melo Acosta, el cual finalmente, le habría dado el aval.



Dentro de esos 10,8 millones de dólares que giran al exterior y llegan a la banca privada de Andorra, estaría el soborno de 6,5 millones de pesos que le pagaron a García Morales a través de la empresa Lurion Trading de los hermanos Ghisays.



El fiscal también dijo que probaron que por el conocimiento y la autorización de representantes de Consol, Odebrecht y Corficolombiana en los pagos “por esta razón Odebrecht no actuó solo”.



Algunos testigos mintieron



Según la Fiscalía, Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana, dijo que la respuesta del testigo fue evasiva al decir “no sé, cuando se le preguntó si Millán acudía a Melo para informarle sobre Ruta del Sol II y luego, dijo ante la insistencia de la Fiscalía dijo que no. Dice la fiscalía que Ramírez ha dicho lo contrario ante la SIC.



Alberto Mariño, testigo de la defensa, según la Fiscalía, no estuvo en los asuntos previos ni en el momento de la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II si no que aparece de manera posterior a la adjudicación: “En tal sentido este testigo no tenía el conocimiento necesario para hablar sobre los asuntos entre bueno Junior y Melo”.



Después de siete años se conocieron los hechos de corrupción en la Ruta del Sol y Colombia jamás se hubiera enterado si Brasil y Estados Unidos no se hubieran pronunciado: "Seguiríamos con los mismos contratos, los mismos funcionarios, los mismos particulares y empresas concentrando toda la contratación estatal y aplicando los mismos vicios de defraudación al estado en perjuicio de la comunidad colombiana".