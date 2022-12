Fiscalía presiona a testigo de supuesto abuso sexual: defensa de Álvaro Ashton

Según el abogado, se incurrió en una falta disciplinaria al no tomar la declaración bajo los rigores que exige la ley.



Isnardo Gomez, abogado del senador Álvaro Ashton, quién tiene una nueva investigación por presuntos delitos sexuales con menores de edad, denunció al fiscal que tomó la declaración de Jesús Gregorio madero, quién recordemos es el interlocutor de Ashton en la llamada que dio lugar a esta investigación.



El abogado asegura que el fiscal presionó a Madero para declarar en contra de Ashton.



"Me encuentro con la sorpresa de que durante la declaración ante la Corte Suprema de Justicia, el señor declara que la fiscalía lo había abordado el día anterior ofreciéndole entrar al programa de testigos que lo protegería y que declarara en contra de Ashton, así de sencillo (...) o de lo contrario durante su diligencia le leyó un artículo que lo iba a meter 17 años a la cárcel", dijo el abogado.



Agrega que después de esa diligencia, en un pasillo de los tribunales e Barranquilla y sin citación previa, el fiscal estaba esperando a Madero para interrogarlo y que incluso le llevaba un abogado de oficio.



El fiscal se llama Arnulfo Colmenares y, según la defensa de Ashton, incurrió en una falta disciplinaria al no tomar la declaración bajo los rigores que exige la ley.