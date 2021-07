Fiscalía revela indagatoria de Uribe que demostraría inocencia en su caso: audiencia sigue el martes

La Fiscalía expuso los argumentos para pedirle a una juez que termine el proceso penal en favor del expresidente de la República Álvaro Uribe . Dentro de las razones se encuentran en que no hubo ofrecimientos directos por parte del exmandatario.

En esta primera etapa, el fiscal Gabriel Ramón Jaimes presentó las declaraciones que entregó el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave de la investigación contra el ex presidente.

En esas declaraciones, indica que el abogado Diego Cadena fue en nombre del ex presidente a proponerle que se retractara de unas declaraciones en contra de él, sin embargo, no acusó directamente al ex presidente.

En la diligencia aseguró que la Fiscalía no pudo recaudar directamente el testimonio de Monsalve porque consideró que no tenía garantías, sin embargo, se presentaron las intervenciones que hizo ante la Corte Suprema de Justicia durante la investigación que llevó a cabo hasta el 31 de agosto del 2020, cuando envió a la Fiscalía todo el material probatorio recaudado y para que se continuaran las diligencias a que hubiere lugar.

Al final de la jornada, y después de escuchar también la indagatoria que rindió el ex presidente Uribe ante la Corte, el fiscal dijo que se deben confrontar estas versiones para determinar que no hay responsabilidad del expresidente en el delito de soborno a testigos.

Esto porque no fue quien intervino directamente y su solicitud al abogado Diego Cadena se limitó a encontrar la verdad sobre una versión de que Juan Guillermo Monsalve quería contarle a la Corte Suprema de Justicia que estaba arrepentido de haber declarado en contra de la familia Uribe Vélez.