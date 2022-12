Flexibilizar el porte legal de armas, ¿buena o mala idea?

La solicitud de ganaderos del Cesar y de algunos parlamentarios colombianos sobre flexibilizar el porte legal de armas abrió un amplio debate en Colombia frente al tema. En un debate en Mañanas BLU, el exministro de Defensa Guillermo Rivera y el analista Ariel Ávila expusieron sus puntos de vista al respecto.

“La historia de Colombia nos ofrece algunas experiencias, la última vez que se habló en estos términos la consecuencia fue el surgimiento de los grupos paramilitares”, aseguró Rivera.

El representante Álvaro Hernán Prada, vocero de la iniciativa en el Centro Democrático, justificó la petición.

“Nosotros no queremos armar a todo el mundo (..) debemos comenzar a desarmar la ilegalidad. No comenzar al contrario”, indicó el congresista.

Para el analista Ariel Ávila, la delincuencia común no es justificación suficiente para flexibilizar el porte de armas.

“Yo no creo que armando la gente con revólveres puedan enfrentar al Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. El desafío de seguridad en algunas zonas no se compadece con la asimetría de darle armas a algunas comunidades”, sostuvo Ávila.

“El problema más delicado que hay en ese tipo de argumentación es aquella lógica de que entonces el Estado como no puede combatir los criminales, tiene que apoyarse en unos privados o ciudadanos, en lugar de que el Estado lleve las instituciones a esas zonas. Entonces, ¿nosotros vamos a privatizar el funcionamiento del Estado en la medida que no somos capaces de combatir los criminales? Ese no es un argumento”, cuestionó el analista.

Escuche este debate: