FLIP pide al Gobierno claridad tras prohibir divulgación de pedagogía por la paz

La FLIP en un comunicado señaló, en referencia a un párrafo que contiene el comunicado emitido por el Gobierno Nacional, que con dicha prohibición se violan “los criterios de legalidad necesidad y proporcionalidad exigidas para limitar la libertad de expresión”. (Lea también: Farc impide paso de periodistas a zona en que comandantes harán pedagogía de paz )



El organismo también aseguró que desde la Oficina del alto comisionado para la paz indicaron que en el comunicado en mención se refieren a una restricción que aplica exclusivamente a las Farc y no para los medios de comunicación, por lo que le solicitaron al Gobierno hacer claridad sobre ese punto para permitir el buen ejercicio de la profesión.



Este es el comunicado emitido por la FLIP:



Hoy, 3 de marzo de 2016, el Gobierno Colombiano publicó un comunicado en el que se dan a conocer los términos en los que se realizarán los eventos de pedagogía del proceso de paz por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC.



Dicho comunicado establece que: “No debe haber ningún tipo de divulgación, tampoco edición de productos audiovisuales con fines de difusión, ni presencia de medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales”.



Esta prohibición, tal cual está redactada, es una violación a la libertad de prensa de conformidad con los estándares que consagran este derecho en Colombia ya que no cumple con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos para limitar la libertad de expresión.



Tras consulta de la FLIP, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz explicó que: “El párrafo en cuestión, hace referencia es a una limitación a la delegación de las FARC, y aceptada por ellas, de convocar a medios… es una restricción para ellos. No para los medios”. Sin embargo el comunicado oficial plantea una restricción general a medios y es difícil, cuando no imposible, situar con claridad que la restricción está en cabeza de las FARC.

Dada esta explicación, la FLIP invita al Gobierno Nacional a precisar públicamente el alcance de éste comunicado asegurando que para medios y periodistas sea claro que dicha prohibición no les aplica.



Escuche en este audio más información sobre:



-La Superintendencia de Salud inició una investigación por la muerte de un hombre de 74 años en Cali, al parecer debido a presuntas fallas en la atención por parte de la EPS Cafesalud.



-Alerta en el municipio de Cumaribo, Vichada, por dos nuevos casos de niños indígenas con desnutrición.



-En Bucaramanga el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el Gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para que en Colombia no haya un apagón.



-Un herido dejó el segundo día de protestas en San Cristóbal, Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia retirará este miércoles las facultades al parlamento venezolano.