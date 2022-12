Formato del Ejército no quería estimular per se “falsos positivos”: Alfonso Gómez Méndez

BLU Radio conoció el primer informe completo que entregó la Comisión de Excelencia Militar al presidente Iván Duque, el cual tiene como objetivo revisar y recomendar sobre ciertas disposiciones normativas de los derechos humanos de la fuerza pública.

En las conclusiones más importantes de esta primer entrega, la Comisión halló "imprecisas determinadas expresiones que generaron equívocos y, por ello, estimó infortunada la expedición de tales contenidos de lo que dio cuenta la preocupación de algunos sectores de la opinión pública.

Sin embargo, la comisión aseguró que es "un acierto haber procedido a su retiro o derogatoria", pues como lo advirtió el presidente Iván Duque, no hay la mínima duda de la excelencia operacional de las Fuerzas Militares y de Policía.

Además, el informe señaló que desde enero de 2019 no se ha recibido ninguna información sobre los ‘falsos positivos’.

Sobre el polémico formato que supuestamente le abría la puerta al regreso de los falsos positivos,

la Comisión manifestó en el informe que "tales instructivos no autorizan ni inducen a conductas criminales constitutivas de homicidio de civiles presentados como muertos en combate".

Otro de los puntos que toca el documento tiene que ver con el porcentaje de 60 a 70 de "credibilidad o exactitud"

para realizar operaciones, en esa parte, el informe explica que se está haciendo referencia al grado de calificación de la información de inteligencia disponibles para realizarla.

En las recomendaciones que entrega la Comisión de Excelencia Militar piden reexaminar los sistemas de medición de resultados operacionales, así como incluir criterios vinculados a la protección de los líderes sociales.

También piden que los incentivos operacionales de las fuerzas militares estén alineados a los operativos estratégicos y fortalecer el control interno para lograr mayores niveles de efectividad. Además de reconocer las garantías para el subalterno cuando recibe órdenes para cometer actividades ilegales.

Por último, el informe resume que, para su realización, se llevaron a cabo más de 18 reuniones con funcionarios del sector defensa, cúpula militar y policía, Ministerio Público y expertos en el tema para poder hacer la primer entrega tras la creación de la Comisión el pasado 24 de mayo del año en curso.

El exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, quien hizo parte de la comisión designada por el Gobierno Duque para evaluar las directrices internas de las FF.MM. reveladas por The New York Times, aseguró en Mañanas BLU que no existe relación entre dichos lineamientos y ‘falsos positivos’.

“No hay relación entre esas directrices y la realización de lo que se llama ‘falsos positivos’”, indicó Gómez Méndez.

Según el exprocurador, a pesar de la conclusión, los cuestionamientos fueron válidos por ser el deber de la prensa.

“Es legítimo el derecho de periodismo a hacer cuestionamientos, pero frente a ello el presidente hizo lo que tenía, crear la comisión”, aseguró.

