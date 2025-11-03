Formulan cargos a exgobernador de Putumayo por desvío y hurto de recursos del departamento

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Buanegers Florencio Rosero, exgobernador de Putumayo, y a Vanessa Tatiana Rivera Samboní, extesorera general. Esto se dio debido a que, presuntamente, estos dos exfuncionarios desviaron y hurtaron recursos del departamento de Putumayo.

La delegada segunda para la vigilancia administrativa aseguró que todas las investigaciones se realizaron a profundidad y se logró evidenciar que se registraron situaciones fraudulentas en el desvío o sustracción de los recursos de la cuenta del Fondo Territorial de Pensiones de la gobernación.

Procuraduría, referencia. Foto: Google Maps

Además, la investigación también arrojó que se expusieron los dineros que estaban en esa cuenta, generando situaciones de riesgo y afectación a la adecuada prestación del servicio público, panorama al que ninguno de los dos exfuncionarios reaccionó para generar medidas y mitigar el riesgo.

La moralidad, eficacia, eficiencia y celeridad fueron los principios que vulneraron tanto Rosero Peña como Rivera Samboní, cometiendo una falta grave disciplinaria que, por supuesto, afecta al departamento.