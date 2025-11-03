Formulan cargos a exgobernador de Putumayo por desvío y hurto de recursos del departamento

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Buanegers Florencio Rosero, exgobernador de Putumayo, y a Vanessa Tatiana Rivera Samboní, extesorera general. Esto se dio debido a que, presuntamente, estos dos exfuncionarios desviaron y hurtaron recursos del departamento de Putumayo.
La delegada segunda para la vigilancia administrativa aseguró que todas las investigaciones se realizaron a profundidad y se logró evidenciar que se registraron situaciones fraudulentas en el desvío o sustracción de los recursos de la cuenta del Fondo Territorial de Pensiones de la gobernación.
Además, la investigación también arrojó que se expusieron los dineros que estaban en esa cuenta, generando situaciones de riesgo y afectación a la adecuada prestación del servicio público, panorama al que ninguno de los dos exfuncionarios reaccionó para generar medidas y mitigar el riesgo.
La moralidad, eficacia, eficiencia y celeridad fueron los principios que vulneraron tanto Rosero Peña como Rivera Samboní, cometiendo una falta grave disciplinaria que, por supuesto, afecta al departamento.