Fotógrafo del NY Times también abandonó el país tras trino de María F. Cabal

El reconocido reportero gráfico Federico Ríos, fotógrafo del New York Times, le confirmo a BLU radio que salió de Colombia luego de que fuera identificado en una imagen acompañado por un uniformado de las Farc, difundida por la senadora María Fernanda Cabal en un polémico trino tachado por muchos de estigmatizante.

La noticia se conoce luego de que el sábado el diario New York Times publicara una investigación del periodista Nicholas Casey sobre una política militar que abriría la puerta para el regreso de los falsos positivos.

De hecho, en entrevista con BLU Radio, Casey dijo que abandonó el país por su propia seguridad y porque no quiere seguir en el debate que rodea su publicación.

“Prefiero no continuar el debate con el Gobierno, no soy el protagonista de esa historia. Hay muchos que quieren que eso sea sobre el New York Times, cuando el tema es del ejército”, explicó.

Por su parte, el ejército negó persecución contra oficiales que entregaron información al New York Times, luego de que surgieran versiones sobre una supuesta 'cacería' por parte de la institución para encontrar a los oficiales que filtraron la información al diario estadounidense.

"Las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales, sobre supuestas indagaciones para identificar fuentes relacionadas con una publicación o sobre supuestos polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie", dice el documento firmado por el general Mauricio Moreno.

