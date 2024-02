Francia Márquez: "En cuatro años no es posible hacer un cambio; puede necesitar más tiempo"

Lavicepresidenta Francia Márquez estuvo en Brasil representando a Colombia en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos. Dentro del evento, Márquez habló sobre los retos que tienen los países latinoamericanos en temas como la crisis climática, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Por otro lado, la vicepresidenta de Colombia afirmó que elpresidente Gustavo Petro y ella tienen el corazón bien puesto, pero que no es posible lograr todos los sueños y aspiraciones de su proyecto político en cuatro años.

“Ese cambio no se logra en tan solo cuatro años. Fueron 500 años de sembrar en nuestro país una política de muerte y desenraizar esa política, tal vez, nos tome más tiempo y que esa sea la tarea que le toque continuar a las próximas generaciones”, aseguró la vicepresidente Francia Márquez.

Al finalizar el discurso, Francia Márquez propuso dos temas importantes para lograr una unidad en los pueblo del continente; la lucha contra el hambre y la reparación histórica de los pueblo latinos que se han visto afectados por la esclavitud, el colonialismo y el racismo.

Publicidad

Por otro lado, fue enfática en que “si América Latina no asume una verdadera agenda frente al racismo estructural, no podemos seguir hablando de integración regional. Si América Latina y el Caribe no asumen una verdadera lucha para erradicar el patriarcado que está violentando a las mujeres y que nos mata todos los días, no sigamos hablando de integración regional. Esto debe ser parte de una agenda realmente transformadora, de una agenda que reconozca la diversidad, de una agenda que reconozca nuestras historias”.