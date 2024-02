“En el Gobierno van a entran los que compartan 100 % la visión de Petro”: columnista

Semanas convulsionadas se viven en Colombia por estos días en medio de la elección de la fiscal general y el panorama de cara a las reformas que se presentarán en el Congreso, iniciativas que, espera el Ejecutivo, sean aprobadas.

Thierry Ways, empresario, columnista y abogado, habló en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, estos temas y entregó detalles de lo que a, su parecer, sería la estrategia del Gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar con sus proyectos.

"Creo que esa estrategia de acopiar apoyos a las reformas casi que senador a senador, que es la única estrategia que le ha quedado al Gobierno para conseguir apoyo, luego de que se vio que iba a ser muy difícil negociar con los partidos, como ya ocurrió en la Cámara de Representantes, sobre todo con la reforma de la salud. Es una estrategia dura. Eso va a ser como esas guerra de trincheras de hace un siglo que se ganaba milímetro a milímetro del territorio, pero yo no descartaría que se puedan lograr muchas cosas

Y agregó "No descartaría que el Gobierno, a través de eso, pueda conseguir suficientes apoyos para lograr pasar alguna de sus reformas. Creo que están apelando a una estrategia que no necesariamente es la más ética o la mejor para la democracia colombiana, pero así funciona la política en este país, en todas partes y el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer".

Ways habló de la llegada de Laura Sarabia al DAPRE, allí hablan de un 'pulso de poder' con Carlos Ramón González, quien era el que presidia esta dependencia, aunque algunos dicen 'cayó parado porque cayó', pues llegó a la Dirección Nacional de Inteligencia y esto se sumó a la designación de Alexander López como director de Planeación Nacional. Todas estas movidas que apuntan a gente tan cercana al círculo del presidente Petro.

"Hay una estrategia de cerrar filas. Muy lejos quedaron aquellos días en los que todavía se contemplaba la posibilidad de un Gobierno de coalición donde estuvieran representadas distintas fuerzas y distintas maneras de pensar de la sociedad. Eso se empezó a acabar hace un año con la salida de los ministros Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo, etc, pero ahora estamos en una siguiente fase de eso y es la capacidad de cerrar filas completamente. El presidente se va a rodear solamente de sus alfiles más cercanos, al Gobierno solo van a entrar aquellas personas que compartan 100% la visión de Petro y esa es la nueva etapa en la entramos. Si eso va a funcionar o no, pues ya veremos Dijo Ways.

Demora elección fiscal

El columnista también se refirió a la elección de la fiscal general de la Nación, que ha tenido un ambiente tenso por la gran polémica en torno a los trinos que en su momento escribió el esposo de la hoy más firme aspirante a ser fiscal general, la que al menos ha sacado más votos en las tres primeras rondas de votación, Amelia Pérez, pues para muchos mostraría un sesgo ideológico. Aunque muchos descartan ese argumento. No es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia se demora en la elección del fiscal, pero en el actual momento de polarización que vive Colombia este no es un temar menor.

"La Corte, digamos, está en su derecho de demorarse. No es lo ideal, sería bueno que que esa elección se definiera rápido, pues para despejar cualquier duda que hay en el ambiente, pero infortunadamente pasa que la Corte no se ha podido poner de acuerdo. En segundo lugar, sí ha habido presiones y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pues ellos también tienen como como su orgullo, su espíritu de cuerpo. A ellos no les debe gustar que los estén tratando de presionar. Entonces yo creo que desde el lado humano de ellos no debe estar a gusto con la situación y eso puede llevar a que a que se entorpezca el proceso y a que ellos lo alarguen. Y lo del señor esposo de la candidata que sacó la votación más alta en la última ronda, me parece que, aunque estrictamente es una situación extra jurídica que no debería tener nada que ver en la elección", dijo.

Finalmente, se refirió a la pelea en redes sociales entre la periodista Vicky Dávila y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que se generó por un trino de la periodista sobre la creciente inseguidad en Bogotá.