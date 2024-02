"Vamos hacer todos los esfuerzos para detener la violencia contra de las mujeres": Francia Márquez

Durante un encuentro con el alcalde de Cali, la gobernadora del Valle y la vicepresidenta de Colombia en el Centro Cultural de la ciudad de Cali, aseguraron trabajar fuertemente para combatir la violencia de género y frenar los femicidios en el departamento del Valle del Cauca. Francia Francia Márquez, aseguró que el territorio departamental ocupó el primer lugar de feminicidios en el año 2023, y que este año se han presentado ocho.

La vicepresidenta expresó su preocupación por los recientes hechos perpetrados en varias zonas del departamento y entregó un balance de las ciudades que han reportado feminicidios en el Valle.

"El Valle del Cauca fue el departamento que más registró número de mujeres asesinadas aportando 154 casos en el año 2023, seguido por Antioquia que reportó 120 y por Cauca con 63 casos; en cuanto a las ciudades Bogotá superó la cifra del país seguido de Cali, Cúcuta Medellín y Cartagena de Indias", precisó la vicepresidenta.

Durante el encuentro, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, destacó la importancia de fortalecer las casas de acogida que “son para cuando una mujer es violentada y tiene el riesgo de feminicidio.

"Me pareció muy importante la propuesta que hizo la Directora de Bienestar Familiar que no puede ser la mujer la que salga, que salga el hombre de las casas, creo que esto hay que cambiarlo y hay que hacer una legislación especial para que no sea casa de acogida para las mujeres, sino que los hombres salgan de las casas”, agregó la mandataria regional.

Entre las acciones para prevenir y erradicar las violencias basadas en género, la gobernación firmó un convenio con la Fiscalía para apoyar con abogados, trabajadores sociales y psicólogos, en las zonas rurales para que recojan las denuncias que se hacen.

“Con la Fiscalía y Medicina legal hicimos un convenio para que Buenaventura en Juanchaco, Ladrilleros y su zona rural pueda tener también ese tipo de denuncias”, precisó la gobernadora, al detallar que en el Valle se cuenta con diez Consultorios Rosa en los hospitales donde está toda la Ruta de Atención a Víctimas.