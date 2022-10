Francisco y Catalina Uribe Noguera no aceptarán cargos por caso Yuliana

En diálogo con BLU Radio, el abogado Pedro Aguilar, defensor de Catalina y Francisco Uribe Noguera, aseguró que los hermanos no aceptarán los cargos que les serán imputados por parte de la Fiscalía este miércoles.

"No, obviamente que no. Ellos lo dijeron desde el comienzo que no. En la primera imputación dijeron ¿Aceptan cargos? Ellos dijeron: no aceptamos cargos, y ellos lo dijeron claramente en la audiencia" afirmó.

Por otra parte, el defensor resaltó que de lo único que pueden señalar a los Uribe Noguera es de 'encubrimiento por favorecimiento', más no de una complicidad en el crimen de la menor Yuliana Samboní, quien fue brutalmente asesinada el pasado 4 de diciembre de 2016. Además, Aguilar aseguró que las peticiones de la defensa se irán presentando conforme avance la diligencia judicial.

"Por ahora estamos en investigación, por ahora es la imputación. Eso hace parte del proceso y a medida que vaya avanzando se irán haciendo las peticiones", añadió.

Catalina y Francisco Uribe Noguera están citados este miércoles en el Complejo Judicial de Paloquemao, en donde se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Allí deberán responder por los delitos de destrucción, supresión y ocultamiento de pruebas.

Por su parte, el ente acusador presentará todo su material probatorio, que también está basado en los informes realizados por expertos del FBI.

Con dicho material, la Fiscalía busca argumentar que los hermanos de Rafael Uribe Noguera buscaron afectar el desarrollo de la investigación que adelantaban las autoridades por el rapto de la menor Yuliana Samboní.

Además, buscan sustentar como Catalina y Francisco, no solo borraron varias conversaciones que serían elemento clave para el esclarecimiento de este crimen, sino también, que los Uribe Noguera internaron a su hermano Rafael en un centro psiquiátrico por una aparente intoxicación con sustancias psicoactivas.

Cabe recordar que los hermanos Uribe Noguera ya tienen una medida restrictiva para salir del país, impuesta por un juez con función de garantías de la ciudad de Bogotá.

Finalmente, el próximo 29 de marzo el juez 35 de conocimiento definirá la condena que se le impondrá a Rafael Uribe Noguera por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento y secuestro agravado.