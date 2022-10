Fue un parto inducido, no aborto: secretaría de Salud sobre caso de zika

Lucy Amparo Guzmán, secretaria de Salud, dijo que a esa conclusión se llegó después de corroborar la información con los diferentes entes que atendieron el caso.

“Llaman a su personal de la salud, médico y especialistas, y estos no van y al final terminan no conociendo el protocolo y no adhiriéndose a él”, dijo.

La secretaria agregó que investiga la denuncia hecha por el Instituto Nacional de Salud en la que afirma que responsables de atender el caso desecharon restos fetales importantes para aclarar el hecho.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Los generales que componen la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto desmintieron al Centro Democrático, quienes habían dicho que había descontento por parte de algunos oficiales.



-Sectores políticos aseguraron que el retiro de la visa de Estados Unidos al general Luis Eduardo Martínez corrobora que el Congreso no se equivocó al haber votado negativamente su ascenso por sus presuntos vínculos con la oficina de Envigado y el narcotráfico.



-La Superintendencia de Industria advierte que estará vigilante de las hidroeléctricas y demás generadoras de energía, para evitar un eventual apagón.



-Ante el anuncio de El ministro de Minas, Tomás González sobre la importación de energía desde Ecuador, frente a la crisis del sistema energético del país, el gerente de Electrohuila celebró la decisión.



-En un centro asistencial de Zipaquirá se recuperan las dos personas que resultaron heridas tras el incendio de 3 carrotanques que estaban transportando químicos inflamables, en la vía entre Cajicá y Zipaquirá, en Cundinamarca.



-Para este viernes está programado el juicio contra Fredy Valencia, mejor conocido como el monstruo de Monserrate, quien en días pasados reconoció su responsabilidad en 8 homicidios.



-Las autoridades en el Valle del Cauca investigan el primer caso de Guillain Barré relacionado con el virus del zika.



-Alemania reconoció que no tiene pistas del paradero de 143 mil inmigrantes que llegaron a su territorio el año pasado.



-Cerca de 100 facciones rebeldes han aceptado respetar el acuerdo ruso-estadounidense de alto el fuego en Siria, que comenzará a las cero horas de este sábado.



-Un clásico inglés entre Liverpool y Mánchester United será el choque más atractivo de octavos de final de la Europa League, según el sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza), que deparó otros duelos interesantes, como Athlétic Bilbao-Valencia y Borussia Dortmund-Tottenham.



-En el Bolívar los organismos de socorro mantienen desde ayer la búsqueda de una niña que se cayó accidentalmente al río Magdalena.



-Las autoridades en el Valle investigan la muerte de tres personas en un enfrentamiento a bala entre pandilleros en el oriente de Cali.



-Luego de descartar que en el Chocó hayan muerto niños por consumir agua mezclada con mercurio, la secretaría de salud de ese departamento confirmó la muerte por desnutrición de 15 menores en el 2015.